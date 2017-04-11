В Усинске некому ловить бродячих псов

Конкурс, объявленный администрацией Усинска, на отлов бродячих собак признан несостоявшимся. Как и на предыдущий, проводившийся в нефтяной столице в феврале, на него вновь никто не подал заявку. Так что собаки по-прежнему смогут спокойно разгуливать по городу, констатирует интернет-портал «Усинск-онлайн».

Между тем за минувшую неделю в ОВД и прокуратуру Усинска поступило уже около 50 заявлений, касающихся безнадзорных животных. По каждому факту в городскую мэрию будет направлено соответствующее уведомление. Однако полицейские подчеркивают, что реального механизма по борьбе с проблемой сегодня нет. Администрация с точки зрения закона делает все возможное – объявляет конкурс в рамках того финансирования, которое предоставлено республиканским бюджетом. На конкурс же за такую сумму никто не выходит.

Лина ПЕРОВА