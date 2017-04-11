Воркутинских волонтеров поощрили «золотой картой»

В Воркуте прошел первый форум волонтеров «Добродень-2017», собравший представителей всех добровольческих отрядов города.

Как сообщает интернет-портал «Моя Воркута», самых активных участников движения администрация заполярной столицы решила поощрить «Золотой картой волонтера». Карта является официальным документом и позволяет посещать на льготных условиях спорткомплекс «Арктика», стадион «Юбилейный», городской выставочный зал и ТРЦ «Каскад».

Поскольку практически все волонтеры участвуют в одних и тех же акциях и постоянно пересекаются в ходе своей деятельности, на форуме родилось предложение создать городскую ассоциацию добровольческих организаций. Это поможет совместно решать многие вопросы, в том числе делиться опытом, помогать друг другу методическими наработками.

Лина ПЕРОВА