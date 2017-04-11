Библиотеки Коми получат гранты депутата

Депутат Госдумы Думы России Ольга Савастьянова учредила конкурс малых грантов в поддержку культурных инициатив городов и районов Коми, который будет финансироваться из личного фонда депутата.

Основная задача конкурса – поддержка культурных инициатив на местах, создание условий для их успешной реализации и интеграция в общероссийское культурное пространство, повышение культурного уровня и творческого потенциала местных сообществ. Конкурс будет проходить ежегодно, каждый год будет иметь свою тему и особую миссию. 2017 год станет Годом библиотек.

Марина ЩЕРБИНИНА