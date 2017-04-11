В Сыктывкаре открылась выставка Нади Рушевой

Более пятидесяти рисунков гениальной юной художницы Нади Рушевой представлено на выставке, открывшейся в минувшую среду в Национальном музее Коми. Уникальная коллекция «Пушкиниана Нади Рушевой» предоставлена для показа Государственным музеем имени Пушкина и привезена из Москвы.

Творческое наследие Нади Рушевой, прожившей всего 17 лет, насчитывает более десяти тысяч рисунков, объединенных в большие циклы. Многочисленные иллюстрации к литературным произведениям, а это более четырех тысяч рисунков, дают представление о глубоком понимании и своеобразном толковании прочитанных книг Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Грина, Булгакова. Всего Надя проиллюстрировала произведения порядка полусотни авторов. Только к роману «Война и мир» девочка сделала 448 рисунков. Одним из самых ярких в ее творчестве стал цикл иллюстраций к творчеству и жизни Александра Пушкина. Он начался с иллюстрации к сказкам, которые читал ей отец, и продолжился прозаическими и драматическими произведениями, эпизодами жизни поэта. Легкие рисунки Нади Рушевой очень похожи на наброски на полях самого Пушкина. Нынешний год объединил художницу и поэта –10 февраля исполнилось 180 лет со дня смерти Пушкина, а 31 января Надежде Рушевой исполнилось бы 65 лет.

– У каждого из нас свой Пушкин, – отметил на открытии выставки член международного общества пушкинистов Иван Свистельник. – Без вдохновения за столь короткую жизнь, как у Нади Рушевой, было бы невозможно сотворить столько прекрасных работ. У Александра Сергеевича есть слова, которые можно отнести к Наде: «Мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв».

Заместитель директора Национального музея Коми Светлана Бандура напомнила, что это уже не первая выставка, подготовленная совместно с Пушкинским музеем. Преподаватель рисунка республиканского колледжа искусств Галина Ласкина обратила внимание на то, что в образах «Пушкинианы» скрывается тонкая и светлая грусть.

Одна из посетительниц музея рассказала, как еще в начале семидесятых годов ее вместе с одноклассниками водили на выставку Нади Рушевой. Сорок лет назад в Сыктывкаре тоже был представлен пушкинский цикл художницы. Рисунки произвели на советских школьников сильное впечатление. К тому же многие знали рисунки Рушевой по публикациям в «Юности» и «Пионерской правде».

*Надя Рушева родилась в 1952 году в Улан-Баторе в семье театрального художника Николая Рушева и первой тувинской балерины Натальи Ажикмаа. В том же году семья переехала в Москву. Рисовать Надя начала в пять лет. В двенадцать лет состоялась ее первая выставка, и юная художница прославилась на всю страну. За оставшиеся пять лет жизни состоялось пятнадцать персональных выставок в Москве, Ленинграде, Чехословакии, Румынии и Индии. В марте 1969 года юная художница умерла. Основной архив художницы – более девяти тысяч рисунков – хранится в собрании Государственного музея имени Пушкина.

Артур АРТЕЕВ

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