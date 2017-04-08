Работа по выявлению случаев неформальной занятости в Коми дает результаты

Работодатели, имеющие неоформленные отношения с работниками, не должны участвовать в госзакупках. Такое предложение озвучил начальник регионального управления занятости министерства труда, занятости и социальной защиты Александр Хохлов на заседании комиссии устойчивого развития экономики и социальной стабильности республики.

Неформальная занятость, которую практикуют некоторые работодатели, наносит заметный удар по экономике республики. Это и недопоступление отчислений в Пенсионный фонд и налоговые органы, и необоснованная нагрузка на бюджет за счет выплаты социальных пособий гражданам, которые получают заработную плату в конвертах и по сути не являются малоимущими, но доказать это бывает сложно. По официальным данным Росстата, численность занятых в неформальном секторе в 2015 году к общей численности работающего населения в Коми составляла 16 процентов. Для сравнения: по Российской Федерации эта цифра составила 20,5 процента, по Северо-Западу – 13,7 процента.

Чтобы вывести бизнес из тени и противодействовать неформальной занятости, в 2016 году в Коми была создана межведомственная рабочая группа. Результаты работы межведомственной группы ежедекадно формируются в виде мониторинга по снижению неформальной занятости в информационной системе Роструда АИС «Легализация». Аналогичные группы по легализации неформальных трудовых отношений созданы во всех 20 муниципалитетах республики. В состав рабочих групп входят представители контрольно-надзорных органов, что позволяет решать вопросы комплексно. В течение минувшего года было проведено 159 заседаний территориальных рабочих групп, на которые приглашались работодатели, практикующие неофициальное трудоустройство. Было заслушано 747 налогоплательщиков, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума.

Результат от этих встреч не замедлил сказаться как на зарплате работников, так и на поступлениях в бюджет. Из 747 работодателей 571 повысил заработную плату своим работникам до прожиточного минимума и выше. В результате повышения заработной платы дополнительно в бюджет поступило четыре миллиона рублей, в том числе в республиканский бюджет – 2,3 миллиона. Заключением трудового договора не завершается процесс легализации доходов, необходимо, чтобы на тех работников, с которыми в ходе проведенной работы были заключены трудовые договоры, работодатели стали осуществлять перечисления страховых взносов в Пенсионный фонд. Соответственно должны увеличиться суммы поступающих взносов в Пенсионный фонд. За 2015 год сумма страховых взносов, начисленных и поступивших в бюджет Пенсионного фонда по Республике Коми по заключенным договорам с работниками, составила 26,6 млн. рублей. За 2016 год без учета четвертого квартала – 91,3 млн. рублей.

Наибольшая численность занятых в неформальном секторе наблюдается сегодня в таких отраслях, как строительство, торговля, ремонт автотранспортных средств, ЖКХ, оказание услуг, сельское хозяйство. Люди соглашаются на работу без оформления трудовой книжки и тем самым лишают себя всякой защиты от противозаконных действий работодателя. В случае потери работы, утраты трудоспособности или рождения ребенка они не могут претендовать ни на какие социальные гарантии. Не оформляя работника официально, работодатель лишает его пенсионного обеспечения: период работы без оформления не будет включен в трудовой стаж. Кроме того, гражданин, трудоустроенный неофициально, не имеет права получить банковский кредит.

Поскольку без помощи самих граждан сложно бывает выявить работодателей, нарушающих трудовые законы, была организована горячая линия, куда можно позвонить и сообщить о фактах неоформления трудовых отношений или конвертных выплатах зарплаты.

Отдельно Александр Хохлов остановился на категории людей, которые своими действиями тоже наносят урон бюджету. Это так называемые профессиональные безработные, которые знакомы всем специалистам центров занятости. С небольшими перерывами они могут годами состоять на учете по безработице в центрах занятости и получать пособие. Поскольку это специфическая проблема, требующая особого внимания, в состав муниципальных рабочих групп были включены представители центров занятости на местах. Сотрудники ЦЗН проводят работу по выявлению фактов незаконного получения пособия по безработице.

За январь-декабрь 2016 года рассмотрено 4924 дела безработных граждан. В результате выявлено 139 фактов нарушений. В частности, 70 человек из этого числа скрывали факты трудоустройства или назначения им пенсии и продолжали получать пособие, хотя по закону уже не имели на это права. Еще 64 человека скрыли факт своей занятости, то есть на деле они неофициально работали и одновременно имели статус и льготы безработного. Еще пять человек представили в центры занятости справки о средней заработной плате, не соответствующей действительности. Таким образом, общая сумма незаконно полученных средств составила 590,1 тысячи рублей. Возвращено государству более 450 тысяч рублей.

Как рассказал Александр Хохлов, одной из самых обсуждаемых бизнес-тем в последнее время стал патент для самозанятых граждан. Новую льготную систему налогообложения и регистрации бизнеса в стране ввели в 2016 году. Власти планируют, что таким образом выведут из тени несколько миллионов экономически активных людей, которые работали в теневом бизнесе.

Люди в той или иной мере сталкиваются с неформальной занятостью, когда являются получателями различных услуг, например, в жилищно-коммунальном хозяйстве. Еще со времен СССР сохранилась практика неофициального расчета с сантехником или штукатуром. Однако доктор экономических наук, доцент Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук Лариса Попова предостерегает от карательных мер по отношению к гражданам, оказывающим лично такие услуги. Поскольку пока есть спрос, существует и предложение. Зачастую люди, дающие объявления в газетах, обеспечивают большую доступность услуг на рынке, но при этом оформить для них патент на их работу за 7200 рублей в среднем – разумная альтернатива регистрации предпринимательской деятельности и возможность легализации своего положения. Очень важно менять отношение граждан к подобной практике неофициальных расчетов напрямую, «мимо кассы».

21 сентября 2016 года президент России Владимир Путин сделал заявление, что самозанятых граждан на два года надо освободить от уплаты налогов и обязательных взносов, чтобы они могли спокойно войти в нормальный ритм легальной работы, чтобы это не было для них обременительно. Есть классификатор видов предпринимательской деятельности, в отношении которых законом предусмотрено применение патентной системы налогообложения. Также там выложен образец заявления на получение патента.

Подводя итоги сказанному, Александр Хохлов отметил, что для борьбы с неформальной занятостью должны быть приняты определенные меры со стороны государства. Кроме того, что недобросовестные работодатели не должны участвовать в госзакупках, необходимо также воспрепятствовать выплате зарплат в конвертах – ограничить оборот наличных денег и перейти к электронным способам расчета работодателя с работниками. Чтобы вовлечь работника в легализацию занятости, требуется создание института регистрации трудовых отношений. К примеру, ввести обязательную регистрацию трудовых договоров в органах местного самоуправления. Кроме того, Рострудом будет организована работа по ведению электронных трудовых книжек и реестра трудовых договоров.