Ярмарка редких специальностей

Соискателей со всей республики привлекла прошедшая в конце марта в Ухте ярмарка вакансий, организованная городским центром занятости и ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

Как рассказал «Республике» заместитель директора ухтинского центра занятости Сергей Майоров, поводом для проведения такой ярмарки стало открытие филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» в поселке Ярега. В банке вакансий было заявлено 85 рабочих мест. Новому предприятию требовались как рабочие, так и инженерные специальности: операторы парогенерирующих установок, слесари-ремонтники, сварщики, заместители руководителя, главный инженер, инженеры ТБО и т.д.

Поскольку на новом предприятии, помимо работы на постоянном месте, предполагается работа и вахтовым методом, информация о ярмарке была размещена в городских и республиканских СМИ. К мероприятию присоединились центры занятости Воркуты, Печоры, Сыктывкара, Инты, поселковые и районные центры занятости. Была организована скайп-связь, благодаря которой представители работодателя могли пообщаться с соискателями из других городов и районов в онлайн-режиме. Порядка 60 кандидатов на предложенные вакансии были из числа ухтинцев.

Ярмарка, организованная на площадке ухтинского ЦЗН, работала в течение рабочего дня. По словам представителей ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», проводивших собеседования, им удалось подобрать очень много хороших кандидатур. Желающих работать на новом предприятии было достаточно много, потому что предлагались весьма достойные зарплаты. Соискателям на рабочие специальности за вахтовую смену была обещана зарплата от 50 тысяч рублей. От 75 тысяч на предприятии могут зарабатывать начальники смены. А вот работа на инженерных должностях оценивалась от 90 тысяч рублей.

– Моноярмарки вакансий для различных предприятий мы проводим довольно часто – раза два в месяц, – рассказал Сергей Майоров. – А такой масштаб этой ярмарки обусловлен тем, что в банке вакансий были заявлены редкие специальности, и мы кинули клич на всю республику. По словам специалистов, проводивших собеседования с соискателями, в течение недели будет проводиться конкурсный отбор на заявленные вакансии. Сразу после подведения результатов конкурса все заявившие свои кандидатуры на ярмарке будут обязательно оповещены о том, приняты они на работу или нет.

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