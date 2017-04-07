Президиум генсовета «Единой России» перезапустил платформы и утвердил новых председателей

В Москве прошло заседание президиума генерального совета «Единой России», на котором был рассмотрен вопрос о работе платформ партии. Как заявил заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, руководство платформой будет осуществлять председатель: тем самым не размывается персональная ответственность, а действует принцип — «один человек — одна должность».

— Назначенные люди пользуются признанным авторитетом в своих областях: Дмитрий Саблин (патриотическая платформа) как лидер одной из патриотических организаций, Валерий Рязанский (социальная) – опытный и авторитетный законодатель в сфере социальной политики, Андрей Клишас (либеральная) – авторитетный специалист в области общественно-политического устройства. Исключение составляет платформа по защите предпринимательской инициативы: она узкоотраслевая, аккумулирующая вокруг себя представителей бизнес-сообществ, отстаивающих интересы малого и среднего бизнеса. Поэтому решено оставить трех сопредседателей, — сообщил Ревенко.

Таковым стали: Евгений Демин — известный и успешный предприниматель, Марина Блудян – представитель НКО, развивающая предпринимательство, Татьяна Алексеева – представитель депутатского корпуса.

— Есть запрос общества на расширение диалога, и платформы как раз являются партийным инструментом для его активизации. Это дискуссионные площадки, которые предоставляет партия, но на которые мы будем приглашать представителей самых разных взглядов: лидеров общественного мнения, представителей НКО, экспертов — для обсуждения острых и наиболее важных вопросов повестки дня, — добавил Ревенко.

Секретарь генерального совета партии Сергея Неверов напомнил, что на XVI съезде председатель партии Дмитрий Медведев поставил задачу продолжить деятельность внутрипартийных платформ и усилить их активность. Решением президиума генсовета «Единой России» были внесены изменения и дополнения в положение о внутрипартийных платформах. Результатом заседаний платформ станет резолюция, направляемая на рассмотрение президиума генерального совета партии. Также создается единый аппарат по обеспечению деятельности платформ для их общей координации.