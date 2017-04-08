От Айкино до Эрзурума

Усть-вымский лыжник вошел в число лучших юниоров России

Для 18-летнего Андрея Некрасова из села Айкино Усть-Вымского района первым большим успехом в лыжных гонках стали всероссийские старты на призы четырехкратной олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной 2015 года. В этом сезоне в составе сборной России спортсмен стал триумфатором Европейского юношеского олимпийского фестиваля, прошедшего в феврале в Турции. Журналисты «Республики» посетили Айкино, чтобы пообщаться с лыжником и его тренером Игорем Кузнецовым, а также посмотреть, в каких условиях рос талант.

Герой сметанинских стартов

XXXII Всероссийские юношеские соревнования по лыжным гонкам на призы Раисы Сметаниной на республиканском лыжном стадионе завершились в минувшее воскресенье. Этим смотром юных дарований со всей страны традиционно закрывается большой лыжный сезон у 15-16-летних гонщиков. Среди лыжников из Коми в этом году никто не добежал даже до призеров. А вот два года назад на юбилейных сметанинских стартах о себе громко заявил Андрей Некрасов из Усть-Вымского района.

Тогда юный талант завоевал серебро в эстафете 4×5 км и лидировал на дистанциях 7,5 километра классическим и пять километров свободным стилем. Он мог быть в призерах и в спринте свободным стилем, но лишился потенциальной медали, потому что в полуфинальном забеге на старте один из спортсменов случайно воткнул ему палку в крепление, из-за чего лыжа просто выскочила из-под ноги гонщика.

К началу сезона-2016/17 Андрей Некрасов готовился уже в составе юниорской сборной России под руководством Александра Кравченко. Итогом подготовки стал настоящий прорыв спортсмена на Европейском юношеском олимпийском фестивале, прошедшем в феврале в турецком Эрзуруме. Отбор на этот старт проходил в декабре на все том же счастливом для Андрея Некрасова стадионе имени Раисы Сметаниной. В жуткий мороз на жесткой обледеневшей трассе ему удалось выполнить норматив, первенствовав в коньковом спринте. На своем первом крупном международном турнире лыжник завоевал серебро в гонке классическим стилем на 7,5 км и трижды лидировал: в десятикилометровой гонке и спринте коньковым ходом, а также в смешанной эстафете.

По стопам мастера

Спортсменам в Айкино есть на кого равняться. Тренер по лыжным гонкам местной ДЮСШ Игорь Кузнецов не просто регулярный участник кубков мира мастеров (иначе эти соревнования называют еще чемпионатами мира среди ветеранов), но и многократный чемпион этих стартов. В марте он был на турнире в швейцарском Давосе, где, завоевав золото и серебро, стал двенадцатикратным чемпионом мира и четырнадцатикратным призером. Сам он называет себя бегающим тренером.

Игорь Кузнецов и Андрей Некрасов встречали журналистов после утренней тренировки на выходе с лыжной трассы в Айкино. По словам тренера, в целях экономии финансов трассу делают компактной, протяженностью всего пять километров, но в то же время «рабочей».

– Трасса очень сильно пересеченная, равнины мало, в основном спуски и подъемы. У меня стаж работы на тренерской должности 29 лет, и я всегда сам участвую в ее разработке. За время трудовой деятельности это у меня уже восьмая или девятая трасса. Раньше было десять километров, но такая длина не нужна, потому что затратно, да и хватает нам пяти, – рассказал собеседник.

Подобно Раисе Сметаниной Андрей Некрасов отличается необычайной скромностью. Он смущенно улыбается, предельно лаконичен в ответах на вопросы. Парень говорит, что в конце сезона идет так называемый процесс закатки, когда лыжники пробегают небольшие дистанции без серьезной силовой работы в зале. Закатка про-длится до того времени, пока будет позволять снежный покров. Потом до июня лыжники, как правило, отдыхают. Спортсмен отметил, что предпочитает активный отдых и регулярно совершает пробежки.

Любимое его хобби – рыбалка. В родном селе к этому пристрастили друзья, и в свободное время он просто обожает удить рыбу. Из других видов спорта предпочитает биатлон, пристально следит за всеми этапами Кубка мира. В числе кумиров называет восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьерндалена. В его коллекции селфи имеется фото с главной российской звездой биатлона – олимпийским чемпионом Сочи-2014 Антоном Шипулиным. Игорь Кузнецов вспоминает, что переманить в биатлон перспективного спортсмена пытались еще на тех самых сметанинских стартах, подходили разные тренеры со словами «отдай нам своего вундеркинда». Однако Андрей Некрасов до сих пор еще даже не пробовал стрелять на биатлонном стрельбище.

Всему свое время

Преданность и любовь к лыжным гонкам привил Андрею его отец Евгений Некрасов, который сам в прошлом занимался лыжными гонками. Причем в коллекции лыж у Игоря Кузнецова есть две пары раритетных Kneissl, на которых бегал и Евгений Некрасов.

– Этот подарок родом из далеких восьмидесятых, – рассказывает Игорь Кузнецов. – Наш тренер Римма Григорьевна Гобанова дружила с Раисой Петровной и попросила у нее эти лыжи для нас. На лыжах Раисы Сметаниной я брал первые места на стартах спортивного общества «Урожай» в Сыктывкаре, а Евгений впервые попал в призеры республиканских соревнований, заняв второе место.

У Игоря Кузнецова под опекой три группы детей разных возрастов, всего сорок пять человек. Вместе с Андреем Некрасовым из его воспитанников в сборную Коми входят также Андрей Малафиев и Виктория Варламова. Обычно ребята идут в лыжные гонки с первого класса школы, но Андрей пришел с третьего.

– Он занимается у меня уже ровно десять лет. Интересно, что вместе с Андреем Малафиевым они родились в один день – 14 января. Только разница между ними семь лет, – говорит он.

По словам тренера, чаще всего в лыжах толк выходит из тех, кто изначально особо ничем не выделяется. Так случилось с Андреем Некрасовым, на первых порах его не было видно и слышно, и занимал он поначалу далеко не первые места. В подготовке высококлассного спортсмена, по словам Игоря Кузнецова, главное не форсировать события. Он приводит в пример ровесника своего воспитанника Андрея Малафиева Сергея Устюгова, ставшего в этом году двукратным чемпионом мира:

– В этом сезоне «выстрелил» Сергей Устюгов, а он ведь начинал тоже у Кравченко вместе с Андреем Малафиевым. Они вместе тренировались. То, что он так побежал, не вдруг произошло. Это тонкая и кропотливая работа. Главное – не форсировать подготовку. Сергей вышел на пик и «выстрелил», теперь ему все дороги открыты.

По поводу разных стилей в подготовке Андрей Некрасов сказал, что тренировки в сборной с Александром Кравченко отличаются тем, что там больше внимания уделяется силовой подготовке, работе с большими весами. О своем пока еще главном старте в карьере в Турции говорит, что не ожидал от Эрзурума такого обилия снега.

Под сводами храма лыжного спорта

Проезжающих в сторону Айкино по мосту через реку Вымь пленяет красотой открывающийся вид на Михайло-Архангельский мужской монастырь. Первый монастырь в Коми, как и первые православные церкви, основал здесь Стефан Пермский. Именно с Усть-Вымской земли святитель Пермский начал христианизацию Коми в 1380 году. Удивительно, но визуально на церквушку походит и айкинская лыжная база. Над входом из дерева вырезано нечто вроде луковичного купола.

– Знаете, когда ее только построили, бабушки крестились, проходя мимо, – смеется Игорь Кузнецов. – Это у нас тут один такой строитель есть умный, с фантазией, вот решил такое здание нам построить.

Внутреннее убранство лыжной базы тоже впечатляет. Все в чистоте и порядке. Везде картины, рисунки воспитанников, цветы. Цветоводством занимается сам лыжный мастер. Внутри храма спорта царит рабочая атмосфера. Игорь Кузнецов по-хозяйски раздает команды подопечным. Под бодрую музыку юные спортсмены сами готовят себе инвентарь, тщательно смазывают лыжи. Тренер говорит, что с раннего возраста прививает ребятам самостоятельность. Например, на сборах они сами готовят себе еду.

– Родители потом благодарят. Один бывший воспитанник даже бизнес на этом сделал. Находчивый парень оказался – готовил однокурсникам в общежитии еду за деньги, – рассказывает он.

Большинству ребят, конечно, не суждено стать олимпийскими чемпионами, но спортивная жизнь закаляет. Об этом Игорь Кузнецов говорит на каждом родительском собрании, убеждая в том, что заниматься детям надо. Убеждать, по словам специалиста, приходится еще и потому, что лыжный спорт – занятие не из дешевых. На форме членов сборной России красуются логотипы нефтяных компаний, но, к сожалению, их нет на стенах районных ДЮСШ. Обеспечить детей дорогостоящей экипировкой местная администрация не в силах, а ведь одна только пара средних лыж без креплений и ботинок стоит около двадцати тысяч.

– А нужно иметь лыжи как на холодную, так и на теплую погоду, причем для двух разных стилей, то есть четыре пары, – раскрывает законы простой лыжной арифметики собеседник. – Государство должно помогать, мы уже сколько за это боремся. Чем больше будет эта помощь, тем больше будет детей заниматься. Были у меня еще перспективные ребята, но им родители банально обеспечить форму и лыжи не смогли. В итоге такие дети просто теряют интерес и бросают.

Оказалось, лыжный мастер еще и новатор в тренерском ремесле. Он разработал собственную систему стимуляции юных спортсменов и уже четырнадцатый год подряд проводит кубок своего имени. Пятнадцать лучших воспитанников по итогам сезона получают кубки. На вопрос, откуда средства на приобретение трофеев, энтузиаст отвечает, что покупает их на свои деньги. Весь сезон ведет статистику посещений тренировок с оценками, причем держит текущие результаты в строгом секрете, раскрывая лишь в конце учебного года.

– За каждую тренировку и участие в соревнованиях ребята получают баллы. Дети не хотят пропускать занятия, потому что каждый пропуск – это минимум пять-десять очков, – говорит он.

Рекордсменом по количеству этих кубков пока является Андрей Некрасов. Он, как отмечает тренер, вообще идеальный воспитанник в этом смысле.

– Дисциплина у него на исключительном уровне. Порой даже удивляюсь. Скажешь ему пробежать 18,5 км на тренировке, он метр в метр пробежит. Я ему говорю: «Андрей, ну ты бы хоть чуть больше пробежал, что ли». Нет, сколько скажешь, столько и пробежит.

О лыжных гонках за семейным столом

После тренировки Андрей пригласил гостей к себе домой. Пока мать Андрея Татьяна Васильевна хлопотала на кухне, экскурсию провел отец Евгений Вениаминович. В комнате много кубков и медалей, развешенных буквально гроздьями. Среди кубков есть и те самые – имени Игоря Кузнецова, отдельное место отведено для медалей со сметанинских стартов. Подтверждая суеверность многих спортсменов, Андрей просит не фотографировать награды.

Есть у Андрея и две сестры. Старшая Яна увлекается танцами, а вот младшей Насте всего четыре года, и кто знает, может быть, Игорь Кузнецов еще воспитает айкинскую Марит Бьорген.

– Ой, не знаю, – сомневается Евгений Некрасов. – В прошлом году лыжи купили, пока что-то не очень ей нравится. Вот Яна не полюбила лыжи, ей танцы нравятся, если Насте захочется, то в лыжи пойдет. Считаю, что нужно идти от желания самого человека, а не навязывать свою волю.

– Как бывший лыжник советы даете?

– А у него же техника совсем другая. Когда я бегал, коньковый ход только начинался, здесь все другое, поэтому советовать что-то не берусь. Советы только по правильному питанию, как отдохнуть, режим соблюдать. В остальном только тренерам доверяем.

За чашкой чая с местной выпечкой Андрей с семьей с азартом наблюдают за чемпионатом России по лыжным гонкам по телевизору. Именно в этот момент первым в скиатлоне на 30 километров финиширует Сергей Устюгов. В этой же гонке 25-е место занимает Андрей Малафиев. Спортивные трансляции в семье Некрасовых не просто смотрят, но и записывают, чтобы потом можно было пересмотреть лучшие моменты.

Ярослав СЕВРУК

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА