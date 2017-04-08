Монди СЛПК стал призером конкурса GRADUATE AWARDS-2017

АО «Монди СЛПК» заняло второе место в номинации «Лучшая программа по работе со студентами» II Всероссийского конкурса GRADUATE AWARDS-2017. Жюри, состоящее из экспертов профессионального сообщества, высоко оценило успешный проект комбината «Школа будущего специалиста».

Конкурс лучших проектов в области работы с выпускниками и молодыми специалистами GRADUATE AWARDS уже заработал репутацию одного из самых интересных российских состязаний в сфере управления персоналом. В этом году в конкурсе кроме Монди приняли участие такие корпорации, как Самсунг Электроникс, Сбербанк, РЖД, Росгосстрах, Росатом, Норильский никель, Уралкалий, и другие. Всего жюри рассмотрело более 40 проектов.

Проект «Школа будущего специалиста» реализуется в АО «Монди СЛПК» с 2014 года. Учебная программа ориентирована на студентов последних курсов профильных вузов и ссузов, преподают в школе технические специалисты комбината. Обучение, совмещенное с практикой, помогает студентам ознакомиться с работой предприятия изнутри и принять решение о правильности выбора профессионального пути. По итогам обучения лучшие из них получают предложение о трудоустройстве в компании Монди. На сегодняшний день такое предложение получили более 40 выпускников «Школы будущего специалиста».

– Мы гордимся тем, что наш проект оказался в центре внимания такой широкой профессиональной аудитории. Это очень значимая награда , получить которую наша компания смогла благодаря большой и постоянной работе над созданием кадрового потенциала, в ходе которой управление персоналом и специалисты производства работают в тесной связке. Я благодарю за сотрудничество всех коллег, вовлеченных в процесс, и поздравляю с признанием нашей работы на российском уровне, – рассказала руководитель учебного центра отдела подбора и развития персонала АО «Монди СЛПК» Ольга Никифорова.

Эксперты отметили масштаб проекта, значимого не только для предприятия, но и для Республики Коми в целом. «Школа будущего специалиста» способствует раскрытию технического потенциала молодежи и в целом улучшает качество регионального рынка труда квалифицированных технических специалистов. Жюри также оценило связь проекта с бизнес-целями компании, в частности с возможностью оперативно решать потребность АО «Монди СЛПК» в персонале.

Проект Монди СЛПК уникален еще и тем, что при своей огромной практической значимости не потребовал для реализации больших финансовых затрат по сравнению с аналогичными проектами других компаний, представленных на GRADUATE AWARDS.

– Наши сотрудники, вовлеченные в проект, вложили в школу свой энтузиазм, интеллект и искреннюю заинтересованность в результате, – добавила Ольга Никифорова.