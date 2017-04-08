Дружинников оденут в жилеты

Коми – пионер по возрождению добровольных народных дружин, региональный закон о ДНД принят на шесть лет раньше федерального, но по количеству дружинников республика отнюдь не в лидерах. На всю республику только триста с небольшим добровольных стражей общественного порядка. Как и чем заинтересовать граждан вступать в народные дружины, выясняли участники видеоконференции, организованной Советом руководителей советов.

Открывая мероприятие, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Госсовета Коми Нина Нестерова напомнила, что закон об участии граждан в охране общественного порядка республика приняла еще в 2008 году, тогда как на федеральном уровне такой нормативный акт появился лишь в 2014-м. На опережающее законотворчество у нашего региона были свои резоны: Коми обширна по территории, в ней много удаленных труднодоступных территорий, которые после реформирования органов внутренних дел и оптимизации их рядов в условиях непростой криминогенной обстановки оказались оголенными. Участковые уполномоченные есть теперь далеко не в каждом населенном пункте. И тем большую роль приобретают добровольные народные дружины, берущие на себя миссию по охране порядка.

По данным на 20 марта текущего года, в региональном реестре значится 27 народных дружин общей численностью 348 человек. За прошлый год с помощью добровольных стражей порядка было выявлено 1575 административных нарушений, задержано 1464 правонарушителя. В большинстве муниципалитетов народные дружины принимают активное участие в патрулировании и рейдах, проводимых полицейскими, помогают при составлении административных протоколов, осматривают заброшенные дома, осматривают чердаки и подвалы, следят, чтобы несовершеннолетние не гуляли по ночам. Кроме того, их миссия заключается в профилактике правонарушений.

Лучше всего себя проявили добровольные дружины в Сыктывкаре, в чьих рядах числится 50 человек. С их помощью выявлено более половины правонарушений. Среди сельских ДНД на хорошем счету дружина Усть-Вымского района.

Но есть и такие муниципалитеты, где похвастать пока нечем. Например, до сих пор не создана ДНД в Троицко-Печорском районе. В Усинске возникла проблема с подбором кандидатуры на должность командира народной дружины. Такие данные привел заместитель начальника управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления МВД Коми Юрий Карабут.

Первый замминистра юстиции республики Алексей Осташов, который координирует работу народных дружин, подчеркнул, что цель проводимой видеоконференции – убедить муниципалитеты в том, что вопросы обеспечения общественного порядка – это не только компетенция полиции и Росгвардии.

– Одна из главных проблем – правовой нигилизм граждан, не желающих заниматься этим важным делом, поскольку, как они считают, есть соответствующие федеральные структуры, для которых охрана общественного порядка – прямая обязанность. Но мы должны четко понимать, что дополнительные штаты полицейских никто не введет, участковых больше не станет. Задача народных дружин – оказать помощь немногочисленным оставшимся на местах сотрудникам правоохранительных органов в выполнении их функциональных обязанностей. Не подменять полицейских, а именно оказывать поддержку, – пояснил журналистам необходимость расширения рядов ДНД Алексей Осташов.

Чтобы желающих охранять общественный порядок становилось больше, нужен стимул. В Коми для дружинников законом предусмотрен ряд социальных гарантий: право на оплату стоимости проезда в транспорте во время исполнения ими своих обязанностей по охране порядка, денежная выплата в случае получения ранения или травмы, материальная выплата семье погибшего народного дружинника.

Первый замминистра юстиции перечислил и другие формы поощрения, практикуемые в муниципалитетах. Например, в Сыктывкаре и Усинске дружинники застрахованы на период их участия в проводимых органами внутренних дел мероприятиях по охране общественного порядка. Кроме того, в нефтяной столице республики дружинникам даются дополнительные дни к отпуску, в Сыктывкаре они могут бесплатно посещать бассейн, в Княжпогостском, Усть-Вымском и Усть-Куломском районах для членов ДНД бесплатный вход в тренажерный зал и на культурно-зрелищные мероприятия. В Усть-Куломе помимо всего прочего дружинники освобождены от уплаты земельного налога и частично имущественного налога.

Зашла речь и об обязательной атрибутике народных дружин. Оказалось, еще не во всех муниципалитетах добровольных помощников в охране общественного порядка снабдили удостоверениями и нарукавными повязками, хотя это требование федерального закона.

На республиканские деньги в рамках госпрограммы для всех дружинников минюст закупит светоотражательные жилеты, чтобы, как подчеркнул Алексей Осташов, «граждане четко видели, в каком бы состоянии ни находились, что рядом с сотрудником полиции присутствует не просто случайный прохожий, а народный дружинник, который выполняет свои обязанности и обладает определенными правами. Соответственно за неповиновение, невыполнение законных требований дружинника предусмотрена ответственность».

В ходе видеопереклички представители Усть-Цилемского района попросили выдать им жилеты не по фактическому количеству дружинников, а впрок, чтобы каждый вновь вступивший в ряды ДНД сразу получал и удостоверение, и повязку, и жилет. Но Алексей Осташов заверил, что программа рассчитана на три года, поэтому без такого атрибута экипировки никто не останется.

Некоторые из муниципалов, пользуясь возможностью, озвучили свои проблемы. Например, усть-вымские дружинники обратили внимание на то, что в законе не прописана обязанность работодателя возмещать время, которое вместо отдыха дружинники тратят на рейды и патрулирование в вечернее время.

Интинцы предложили распространить гарантии сотрудников МВД на семьи дружинников. Тогда дружинники будут действовать более решительно и смело.

Депутат Госсовета Леонид Вокуев, сам в прошлом активный член ДНД, предложил за особые заслуги обеспечивать дружинников бесплатными путевками в санаторий.

И практически все из выступавших заявили, что не стоит экономить на материальном стимулировании народных дружинников. Но, как напомнила ведущая видеоконференцию Нина Нестерова, виды материального стимулирования остаются правом муниципалитетов, и они должны предусмотреть софинансирование на эти цели. Мер поддержки должно быть как можно больше, и тогда люди потянутся в ряды ДНД.

Галина ВЛАДИС

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

В СССР в начале 70-х годов численность дружинников составляла почти семь миллионов человек, в течение только 1971 года ими было задержано свыше пяти тысяч преступников, предотвращено значительное количество правонарушений.

В 1984 году в СССР насчитывалось 282 тысячи дружин (в составе которых действовали 40 тысяч оперативных комсомольских отрядов), 50 тысяч пунктов охраны общественного порядка и 13 миллионов дружинников, ежедневно на дежурство выходили до 400 тысяч человек.

Обычно дружинники в группах по нескольку человек патрулировали улицы городов, периметр территории предприятий и следили за порядком в общественных местах. Они имели достаточно широкие полномочия, в частности, имели право задержать человека и доставить его в отделение милиции. Таким образом, несколько человек без проблем справлялись с мелкими правонарушителями – хулиганами, пьяницами, нарушителями тишины и так далее.

Достаточно часто практиковалось совместное патрулирование (два-три дружинника под руководством милиционера). В некоторых случаях дружинники могли выполнять дополнительные функции: например, по поручению участкового инспектора милиции они вручали судебные повестки и извещения.

Члены ДНД поощрялись дополнительными выходными (отгулами) и днями к своему отпуску по основному месту работы, где находилась первичное отделение партийной, комсомольской и профсоюзной организации, которое направляло его на общественную деятельность.