Ложные тревоги Сыктывкара

Рассеянные жители города добавили работы сотрудникам экстренных служб

За последние два дня сотрудники полиции Сыктывкара получили от жителей шесть сообщений о подозрительных бесхозных вещах. Возросшая бдительность граждан, без сомнения, связана с терактом в метро Санкт-Петербурга.

Например, тревожным для многих жителей города стало утро 6 апреля: движение автотранспорта по улице Коммунистической было перекрыто от железнодорожного вокзала до улицы Старовского. Граждане, ожидавшие автобусы на остановках, обсуждая ситуацию, были уверены, что где-то случилось ЧП. Оказалось, что дорога перекрыта из-за подозрительного пакета, который бдительная гражданка заметила на остановке возле дома №78 по Коммунистической. Женщина тут же позвонила в полицию. К остановке прибыли сотрудники спецслужб. Они установили, что в пакете, забытом на остановке, лежали детские вещи – юбка и босоножки.

В тот же день все экстренные службы подняли по тревоге еще раз – из-за трех пакетов, которые были оставлены в книжном «домике» неподалеку от здания МВД Коми. Движение вниз по улице Бабушкина было перекрыто. Оказалось, что в пакетах находились вещи, которые одна из жительниц города собрала и оставила для малоимущих граждан.

Во всех шести случаях в подозрительных сумках и пакетах оказывались одежда, обувь, а то и вовсе мусор, который кто-то не удосужился донести до контейнера.

В МВД считают, что усиление бдительности граждан само по себе – явление положительное. Но в то время как одни сыктывкарцы бдительность усиливают, другие проявляют поразительную невнимательность и беспечность, оставляя свои вещи где попало. В связи с этим полицейские призвали жителей республики внимательно относиться к своим вещам, не забывать их и не бросать в общественных местах.

Людмила ВЛАСОВА