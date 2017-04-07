День здоровья в столице Коми: экспресс-диагностика, флюорография и маммография на Стефановской площади

8 апреля в Сыктывкаре на Стефановской площади пройдут мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья. В 2017 году этот день пройдет под девизом «Депрессия: давай поговорим» и будет посвящен психическому здоровью. Возле здания Главпочтамта с 10 до 16 часов все желающие смогут воспользоваться приемами специалистов по маммографии и флюорографии, а также пройти диагностические процедуры Центра здоровья Республиканского врачебно-физкультурного диспансера.

В «палатке здоровья» все желающие смогут пройдут контрольно-измерительные мероприятия: определить уровень глюкозы в кров и уровень содержания угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью прибора «Смокелайзер», измерить артериальное давление. Также медперсонал выездного центра здоровья проведет со всеми желающими цветовой экспресс-тест психоэмоционального состояния, а также обучит технике дыхания и технике избавления от негативных эмоций.

Таким образом, люди смогут узнать об основных параметрах своего здоровья и получить рекомендации врача-терапевта и главного специалиста минздрава Коми по профилактической медицине по ведению здорового образа жизни.

Активисты движения «Волонтёры-медики» и члены молодежного правительства Коми будут раздавать полезные профилактические материалы, подготовленные минздравом республики. Кроме этого, «Волонтёры-медики» проведут анкетирование всех желающих по выявлению депрессии.

Также у посетителей мероприятия будет возможность ознакомиться с оснащением реанимобиля Сыктывкарской станции скорой медицинской помощи. Фельдшер реанимационной бригады продемонстрирует оборудование спецмашины всем желающим.

Предварительная запись на маммографию организована по телефону (8212) 24-12-79 с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов. Для прохождения обследований при себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.