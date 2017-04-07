За первый квартал 2017 года в Службу-112 поступило порядка ста тысяч звонков

Это в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Возросшее количество обращений связано с тем, что с декабря 2016 года Служба-112 в Республике Коми ведет прием и обработку вызовов от граждан по единому номеру «112» со всей территории республики.



С начала 2017 года более 10 тысяч человек обратились за помощью в полицию и более 11 тысяч человек – в скорую помощь. Продолжает расти число граждан, которым понадобилась экстренная помощь психолога. Таких звонков с начала года было зафиксировано 73. Для сравнения, за весь 2016 год подобных обращений было 111.

В 2017 году в Центр обработки вызовов Системы-112 возросло количество звонков от абонентов, находящихся на территории Республики Коми, которым требовалась реагирование экстренных оперативных служб в других субъектах Российской Федерации. За три месяца нынешнего года зафиксировано 69 таких вызовов.

Как отметил начальник Центра обработки вызовов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Руслан Новиков, Служба-112 работает в штатном режиме, технические и рабочие вопросы решаются в оперативном порядке. «Регулярные тренировки и консультации, проводимые начальниками смен с дежурными единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, дают положительный результат: дежурные стали более уверенно принимать и обрабатывать вызовы. В ухтинском Центре обработки вызовов продолжается обучение операторов. За последние три месяца обучение прошли тринадцать специалистов», – резюмировал Руслан Новиков.

Напомним, одна из целей создания «Системы-112» – организация вызова экстренных оперативных служб по принципу «одного окна», что позволяет обеспечить комплекс мер по ускорению реагирования и улучшению взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях).