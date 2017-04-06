Сергей Гапликов почтил память погибших при взрыве в петербургском метрополитене

Глава Коми возложил цветы и зажег поминальную свечу у народного мемориала, который находится около входа на станцию метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге.

Уже в день трагедии, 3 апреля 2017 года, горожане начали приносить цветы к месту гибели людей и зажгли сотни свечей, как символ скорби по жертвам террористического акта. Вечером того же дня мемориал посетил президент России Владимир Путин. С 4 по 6 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге объявлен траур. Все это время жители и гости Северной столицы, политики, представители дипломатических миссий, общественных организаций приходят к месту трагедии, чтобы отдать дань памяти безвинно погибшим мирным гражданам.

5-6 апреля 2017 года глава республики Сергей Гапликов находится в Санкт-Петербурге для участия в работе международного форума «Северное измерение» и заседании Совета при полномочном представителе президента России в СЗФО.