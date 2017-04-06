Ухта получит средства на капремонт плотины на реке Лунь-Вож

В соответствии с постановлением правительства Коми от 4 апреля 2017 года №209, Ухта получит на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений в 2017 году субсидии общим объемом 7,6 миллиона рублей, в том числе: около четырех миллионов рублей за счет средств федерального бюджета, более 3,5 миллиона рублей из республиканского бюджета.



Данные средства будут направлены на капитальный ремонт регулирующей плотины, входящей в состав гидротехнического сооружения «Плотина на реке Лунь-Вож» с плановым сроком реализации в 2017-2018 годов. Реализация мероприятия повысит надежность и безопасность эксплуатации сооружений, предотвратит снижение водоудерживающей способности регулирующей плотины, что благоприятно отразится на питьевом и хозяйственно-бытовом водоснабжении более 8200 жителей трех населенных пунктов Ухты.