Республика Коми поднялась в экологическом рейтинге регионов России

На данный момент Коми занимает 18-ю строчку рейтинга. Первое место у Тамбовской области, последними оказались Свердловская и Челябинская. По словам руководства общественной организации «Зеленый патруль», высокий показатель республики в экологическом рейтинге регионов России свидетельствует о системности работы по охране окружающей среды в Коми.

— Нам удалось значительно улучшить экологическую ситуацию в республике за последние годы – это факт. В Год экологии эта работа ведется еще более интенсивно – инфраструктура ряда ресурсодобывающих предприятий обновится. Будет заменено свыше 123 км износившихся нефтепроводов, будут реконструированы очистные сооружения на НШУ «Яреганефть» и АО «Монди СЛПК», на лето запланирована масштабная программа по лесовосстановлению. Уже традиционные для нас экологические акции «Речная лента» и «Зеленая Россия», я уверен, привлекут рекордное количество участников. Значительное внимание мы сейчас уделяем экологическому просвещению населения – например, наша программа «Заповедная школа» уже преподается в рамках естественнонаучного цикла в ряде учебных заведений республики и получает положительные отзывы. Я убежден, что позиции республики в экологическом рейтинге регионов России будут только расти, – прокомментировал новость первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми Роман Полшведкин.

Рейтинг составляется на основе ряда критериев – качество атмосферного воздуха и воды, количество отходов от промышленных предприятий, состояние мусорных полигонов, доступность «зеленых зон» и возможности раздельного сбора мусора для населения, а также других показателей. Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации формируется Общероссийской Общественной организацией «Зеленый патруль» ежеквартально на протяжении 10 лет. За это время, благодаря усердной работе природоохранной службы, общественных организаций и промышленных предприятий, республике удалось подняться с 69 на 18 место.