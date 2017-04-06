На Урале «умных» вещей стало на треть больше

В мире число подключённых к сети устройств уже в два раза превышает количество самих интернет-пользователей. Уральский бизнес не отстает: счетчиков и приборов, которые «научились» обмениваться данными по интернету, за год стало на 30% больше. За счет внедрения таких «умных» аппаратов предприятия все чаще переводят бизнес-процессы на автономный режим.

Причина такого роста – эффективность данных решений. К примеру, в Испании SIM-карты управляют уличным освещением, которое тускнеет при пустых улицах, а «умные» мусорные контейнеры посылают сигнал при переполнении – все это позволило сократить на 25% расходы по этим статьям бюджета. Сан-Паулу и Пекин до 50% уменьшили утечки воды, поместив «умные» датчики в насосы и водопровод.

На Урале связисты «МегаФона» также зафиксировали повышение спроса на SIM-карты для передачи данных между «машинами». Наибольшее количество «умных устройств», общающихся в сети «МегаФон» без участия человека, зафиксировано в Челябинской, Тюменской и Свердловской областях. В этих регионах каждая четвертая SIM-карта используется в M2M-оборудовании (machine-to-machine). За последние 12 месяцев «интернет вещей» стал особенно популярен в Республике Коми, Удмуртии, Кирове и Кургане.

«Тренд по использованию М2М или интернета вещей набирает всю большую популярность в нашем регионе и имеет большой потенциал для развития. Количество клиентов «МегаФона», которые стали использовать в своей работе M2M-решения, за год выросло на 80%. Наши SIM-карты передают показания с общедомовых приборов учета, используются в банковских терминалах, телемедицине, отслеживают передвижение транспорта, и даже автоматически управляют городским освещением», – рассказала Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса компании «МегаФон» на Урале.

В общероссийских масштабах суммарное количество SIM-карт в М2М-решениях «МегаФона» составляет 3,9 млн.

Связисты «МегаФона» предлагают контролировать все используемые в оборудовании SIM-карты с помощью услуги «M2M-Мониторинг». Данное решение также поможет предотвратить аварийные ситуации и перерасход средств.