Коми выделят допсредства на ремонт дорог

На ремонт автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Республика Коми дополнительно получит из федерального бюджета более 159 миллионов рублей.



В соответствии с постановлением правительства России от 31 марта 2017 года №388, указанные средства выделяются на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.