Надежда Дорофеева находится с рабочей поездкой в Сосногорске

Председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева сегодня находится в рабочей поездке в Сосногорском районе. Одна из ключевых тем визита – развитие образования в республике и муниципалитете.

Спикер регионального парламента посетит среднюю школу №3 с углубленным изучением отдельных предметов, ознакомится с работой Координационного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а также реализацией проекта «Инженеры будущего».

В рамках визита в школу состоится встреча Надежды Дорофеевой с директорами средних общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждений Сосногорска.

— Как член комиссии Совета законодателей Российской Федерации по образованию и науке я сейчас работаю над сбором предложений от педагогов Республики Коми. Сфера образования для республики является одной из приоритетных, ежегодно в рамках формирования республиканского бюджета депутаты подробно рассматривают профильную государственную программу. Поэтому важно понять, насколько эффективно она реализуется на местах, с какими проблемами сталкиваются педагоги, что необходимо предпринять для улучшения их положения. Кроме того, опыт школы № 3 Сосногорска интересен с точки зрения развития на базе общеобразовательных учреждений мини-технопарков, — рассказала Надежда Дорофеева.

В рамках поездки председатель Госсовета проведет рабочую встречу с депутатским корпусом Совета Сосногорского района, а также обсудит ключевые для жителей вопросы с активом Совета ветеранов и женского движения района.

Завершит рабочий день личный прием граждан в местной общественной приемной партии «Единая Россия».