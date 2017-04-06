Будущих специалистов и горных инженеров пригласили в Республику Коми

Студентов и аспирантов Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе пригласили на практику и работу в организации Республики Коми в ходе «Часа работодателя» в рамках XIII Международной научно-практической конференции по проблемам геологии и недропользования, которая проходит в эти дни в Москве. В мероприятии принял участие начальник отдела по работе с предпринимателями постоянного представительства республики при президенте страны Леонид Шурыгин.



Студентам рассказали о республике, а также о работе, проводимой представительством, в части оказания содействия в трудоустройстве студентов на производственную практику или работу в региональные промышленные предприятия. Для этого будущим специалистам предложили направить пожелания или резюме в адрес представительства Коми. Далее проводится индивидуальная работа с предприятиями и студентами.

— Мы заинтересованы в том, чтобы молодежь приезжала на работу в республику. Поэтому с нашей стороны мы готовы оказать вам всяческое содействие в предоставлении актуальной информации об имеющихся на сегодня вакансиях в республике, а также во взаимодействии с потенциальными работодателями для дальнейшего трудоустройства, — отметил Леонид Шурыгин.

По итогам трех встреч, в которых приняли участие более 150 студентов, по вопросам прохождения практики обратились 10 студентов, и все оформлены, есть студенты, готовые приехать на работу. В настоящее время рассматриваются и предлагаются варианты трудоустройства. Заявления и пожелания продолжают поступать в представительство.