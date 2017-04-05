Против бездорожья и разгильдяйства

На медиафоруме в Санкт-Петербурге журналисты из Коми помогали искать решения главных проблем страны

1-3 апреля в Санкт-Петербурге прошел медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» Общероссийского народного фронта (ОНФ). В его работе приняли участие около 500 человек: журналисты, блогеры, главы профильных министерств и ведомств. Четыре журналиста из Коми стали лауреатами конкурса журналистских работ «Правда и справедливость», который проводится фондом ОНФ.

Уже третий год на медиафоруме в Санкт-Петербурге награждают журналистов за острые публикации и сюжеты о проблемах регионов. В этом году свои работы на конкурс прислали более четырех тысяч журналистов. Звание лауреата корреспонденту газеты «Республика» Людмиле Власовой принесли статьи о несанкционированной свалке в сыктывкарском поселке Седкыркещ и коррупционных преступлениях при переселении из аварийного жилья.

В первый день медиафорума состоялась церемония награждения, 443 лауреата конкурса получили дипломы.

Во второй день форума состоялась презентация приоритетных проектов ОНФ. Первым был представлен проект «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок». В рамках проекта работает открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», на котором граждане могут самостоятельно отметить место нелегального складирования мусора или незаконную свалку. На основе поступивших сигналов коммунальные службы и волонтеры при содействии ОНФ принимают меры по борьбе с выявленными незаконными свалками. За время действия проекта поступило более трех тысяч обращений граждан. Есть среди них и сообщения жителей Коми.

По информации регионального отделения ОНФ, на интерактивной карте свалок на территории Коми тревожные красные точки, свидетельствовавшие о незаконном складировании отходов, появились в Сыктывкаре, Ухте, деревне Захарово Сыктывдинского района, у поселка Войвож Сосногорского района и в поселке Митрофан-Дикост Троицко-Печорского района. Очень скоро эти точки стали желтыми, что означает: местные власти, ответственные лица и структуры приняли сигналы граждан и обращения активистов ОНФ и принимают меры для исправления ситуации. После устранения проблемы точка на карте окрасится в зеленый цвет.

Не менее важен и другой проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», направленный на участие граждан в формировании дорожной политики в регионах и улучшении качества дорог. Предваряла его презентацию видеоцитата лидера ОНФ Владимира Путина, который призвал «ударить по бездорожью и разгильдяйству». Теперь это под силу каждому гражданину страны. На сайте проекта dorogi-onf.ru можно принять участие в выявлении приоритетных дорог для проведения ремонта, добавив на интерактивную карту сигнал о плохой дороге или проголосовав за уже отмеченные проблемные дороги и их участки.

В Коми на карте «убитых» дорог отмечены участки, требующие ремонта: в Сыктывкаре, Сыктывдинском, Корткеросском, Усть-Куломском, Прилузском и Сосногорском районах.

Центром мониторинга благоустройства городской среды был представлен проект, цель которого – вовлекать граждан в принятие решений по благоустройству своих дворов и общедоступных зон отдыха.

Задача проекта «Народная оценка качества» – создание системы общественного контроля оценки качества работы организаций социальной сферы. Теперь каждый неравнодушный человек может выразить на сайте narocenka.ru свое мнение о качестве работы поликлиники, детского сада и других организаций социальной сферы.

Проект ОНФ «Равные возможности – детям» призван обеспечить каждому ребенку гарантированную возможность бесплатно посещать кружок или секцию по выбору. При этом предлагается такой инструмент, как персонифицированный сертификат дополнительного образования, с помощью которого можно оплатить кружок или секцию в любой государственной или частной организации.

В третий день работы медиафорума участие в его работе принял лидер ОНФ президент страны Владимир Путин. Как обычно, журналисты задавали ему вопросы, важные как для отдельных регионов, так и для страны в целом. В частности, аплодисментами зал встретил актуальный вопрос о продолжении программы переселения из аварийного жилья. По мнению президента, программа расселения из ветхого и аварийного жилья оказалась очень эффективной и ее необходимо повторить.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото onf.ru

3 апреля, в последний день работы медиафорума, в петербургском метро между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. Участники медиафорума узнали о нем сразу после завершения встречи с президентом – как только подключили мобильные телефоны, выключенные на время мероприятия. Об обстановке в городе после взрыва рассказала Людмила Власова:

– Мы находились далеко от места взрыва, но изменение почувствовали сразу: город как будто затих, эту тревожную тишину прорывал только вой сирен скорой помощи. А потом обрушился шквал телефонных звонков – они звучали на улицах, в магазинах, в автобусах. При мне продавец в магазине со слезами на глазах разговаривала с дочерью, которая в это время должна была поехать в вуз, но, к счастью, осталась дома. Наверное, после взрыва у каждого жителя Санкт-Петербурга дрогнуло сердце. Нам тоже звонили – и близкие, и не очень – люди из разных регионов страны просто не могли остаться равнодушными к этой трагедии.

По официальным данным, в результате теракта погибли 14 человек, 51 находятся в больницах города. По предварительной версии, в метро сработало самодельное взрывное устройство – триста граммов в тротиловом эквиваленте. Позже на станции «Площадь Восстания» было обнаружено еще одно самодельное взрывное устройство, мощностью порядка килограмма в тротиловом эквиваленте. Следственный комитет России возбудил по факту уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.