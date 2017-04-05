Столице нужен порядок

Сергей Гапликов провел рабочую встречу с избранным 28 марта мэром Сыктывкара Валерием Козловым. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Коми, обсуждались вопросы, связанные с благоустройством и приведением в порядок внешнего облика города, прохождением паводкового периода и взаимодействием с предприятиями.

Поздравляя нового градоначальника с избранием, Сергей Гапликов отметил, что с учетом той конструкции, которая в рамках закона будет действовать в Сыктывкаре, мэр получает всю полноту власти. Столица – это основная презентационная «картинка» региона, поэтому работы много.

Валерий Козлов сообщил, что уже провел встречи со всеми заместителями и начальниками управлений мэрии. Сейчас основное внимание будет уделено весенней уборке города и прохождению паводка. Службы убирают снег, восстанавливают ограждения, приводят в порядок центральные районы столицы.

Глава Коми подчеркнул, что вопросы с уборкой снега надо решать системно. Важно, чтобы было куда вывозить и где утилизировать без негативных последствий для экологии.

Нужно пополнять парк уборочной техники для того, чтобы проходить все последующие сезоны оптимально и убирать снег вовремя. Республика готова оказывать содействие, но, как подчеркнул Сергей Гапликов, город способен организовать эту работу и самостоятельно, учитывая его бюджетные возможности и финансовое состояние.

Была также затронута тема обустройства территории.

– Надо выходить из того состояния, в котором, к сожалению, многие годы город находился. Поэтому у меня к вам просьба: в рамках территориального планирования, отработки соответствующих схем по генплану необходимо разработать квартальные планы по наведению порядка и благоустройству. Это должно касаться не только территорий внутренней части, но и пригорода. Конечно, необходимо привлекать и население к работе, – дал поручение градоначальнику глава региона.

Сергей Гапликов поручил уделить особое внимание благоустройству дворовых территорий, напомнил о приведении в порядок парковых зон и мест, на которых стоят дома, жители которых уже отселены в рамках программы переселения из аварийного жилья. Многие из таких домов остаются еще не снесенными. Нужно приводить эти территории в порядок, благоустраивать их, чтобы в дальнейшем возвести здесь новые благоустроенные жилые дома.

Подготовила Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru