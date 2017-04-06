МегаФон «окутал» сетью 4G «Сияние Севера»

Вуктыл – начало всех начал. Именно здесь берёт начало газопровод «Сияние Севера» (Вуктыл —Ухта —Торжок), именно здесь жителям города стала доступна сеть 4G, которая открывает перед абонентами новые возможности для максимально комфортного серфинга во всемирной паутине. Обеспечивает мгновенную загрузку любых интернет-страниц, быстрый обмен тяжелым контентом и загрузку фотографий. Абоненты «МегаФон» теперь могут просматривать фильмы в HD-качестве на любом устройстве, будь то смартфон, планшет, ноутбук или стационарный компьютер.Приобрести 4G-устройства и подключиться к сети можно в отделениях Почты России и по адресу: г.Вуктыл, ул.60 лет Октября,7Б, ТЦ «Товары для дома».