Сыктывкарские единороссы предложили кандидатуру на свободное место в городском Совете

Сыктывкарский местный политический совет партии «Единая Россия» на своем заседании предложил кандидатуру Дмитрия Тарасова на замещение вакантного депутатского мандата в Совете столицы.

Секретарь местного отделения партии Александр Калинин напомнил, что депутат Совета Валерий Козлов досрочно прекратил свои полномочия в связи с избранием на должность руководителя администрации-главы города Сыктывкара. Поэтому партия может предложить территориальной избирательной комиссии города кандидатуру на замещение вакантного места в депутатском корпусе.

Александр Калинин предложил однопартийцам наделить депутатскими полномочиями заместителя директора по экономике и финансам филиала «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» Дмитрия Тарасова, который избирался по территориальной группе №5.

Местный политсовет это решение поддержал. Далее решение будет направлено на согласование в Региональный политический совет. Со своей стороны Дмитрий Тарасов поблагодарил однопартийцев за поддержку, отметив, что готов применить все свои компетенции и опыт работы на предприятии на пользу города.