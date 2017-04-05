Глава Коми провел прием граждан по личным вопросам

На прием обратилось 10 человек, часть из них руководитель региона принял по поручению президента России Владимира Путина. Граждане просили содействия в решении вопросов, связанных с улучшением жилищных условий, предоставлением коммунальных и медицинских услуг, подготовки к весеннему паводку, благоустройством территорий.

Жительница села Койгородок обратилась по вопросу подведения системы центрального водоснабжения и водоотведения к дому №20 по улице Мира. По словам заявительницы, в течение последних шести лет жильцы дома неоднократно обращались в местную и районную администрации, но решить проблему до сих пор не удавалось. По информации руководителя администрации муниципалитета Ларисы Ушаковой, на февральской сессии районного Совета было принято решение по финансированию соответствующих работ:

— В прошлом году мы сделали два дома. В этом году запланировали еще два – вот эти два дома берем, будем проводить водообеспечение и канализацию. Поставили перед собой задачу к 1 ноября текущего года работу выполнить. В настоящее время готовятся документы для проведения соответствующего конкурса по выбору подрядчика.

Сергей Гапликов попросил по возможности ускорить процесс, подключив к работе региональный Минстрой, чтобы к началу осени обеспечить жильцов долгожданной коммунальной инфраструктурой.

Жительница Эжвинского района Сыктывкара обратилась с просьбой оборудовать стоянку рядом с Эжвинской детской поликлиникой: в настоящее время доступ к медучреждению колясок и автомобилей затруднен. Мэр Сыктывкара Валерий Козлов заверил, что проблема будет решена:

— Мы заявили в рамках проекта «Народный бюджет», на прошлой неделе прошли слушания в Эжвинском районе. Местное население эту проблему тоже обозначило. Проект включен в программу. За летний период сделаем.

Глава региона попросил проинформировать по решению данного вопроса.

Еще одна эжвинка посетовала на отсутствие в микрорайоне «Строитель» оборудованной площадки для детей. В качестве свободного места под нее женщина предложила пустующее поле рядом с микрорайоном. Валерий Козлов обещал исполнить наказ эжвинцев.

— У меня большая просьба: эскизный проект обсудить с жителями, в том числе посмотреть их пожелания, максимально удовлетворить все потребности. Уверен, что в рамках разумного подхода и рачитого отношения к проектным и дизайнерским решениям, будут и жители удовлетворены, и бюджетные средства оптимальным образом освоены, — предложил Сергей Гапликов.

Один из заявителей выступил с инициативой увековечить к 95-летию архивной отрасли Республики Коми память первого руководителя Государственного архива Коми АССР Андрея Цембера. Заручившись поддержкой коллектива ведомства, мужчина предложил установить мемориальную доску на фасаде здания, больше известного как дом Жеребцова (ул.Интернациональная, 90), в котором когда-то располагался областной архив Коми автономной области. Сергей Гапликов идею поддержал и поручил региональному министерству культуры, туризма и архивного дела проработать вопрос с тем, чтобы просьба сотрудников Национального архива Коми была удовлетворена.

Всем жителям, обратившимся на личный прием, будут даны письменные ответы в сроки, предусмотренные законодательством.