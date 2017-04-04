В теракте в метро Петербурга погибла известный кукольный мастер Ирина Медянцева

Как сообщает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», во время теракта в метро в числе других погибла известный кукольный мастер Ирина Медянцева. Она закрыла собой дочку от взрыва. В 2014 году мастер приезжала в Сыктывкар и принимала участие в выставке «Кукольный бал Северной Пальмиры».

3 апреля в 2 часа дня Ирина ехала провожать на автобус дочку. Только зашла в вагон на станции метро «Сенная», когда прогремел взрыв. Ирина заслонила собой свою дочь.

Племянница Ирины Маша Левкина написала: «Моя тетя погибла в теракте в метро в Санкт-Петербурге. Закрыла собой свою дочку, которая сейчас в реанимации. У нашей семьи шок. Никогда не думала, что такая беда коснется мою семью».

— Они только сели в метро на «Сенной», — рассказал «КП» супруг погибшей Александр. Наш звонок застал его в морге, где с утра проходит опознание трупов. — Мне дочка сразу позвонила, сказала, что случилось. Это ужасно! Такая беда!

Дочке Ирины и Александра 30 лет, и сейчас ее здоровью уже ничего не угрожает.

— Слава Богу, у врачей хорошие прогнозы. — говорит Александр. — Но жену мою уже никто не вернет.

Ирина Медянцева занималась изготовлением своих кукол последние 15 лет. Ее авторские творения высоко ценились среди коллекционеров.