В Коми на звание «Лучшей книги 2016 года» претендуют 18 книг

Министерство национальной политики Коми завершило прием заявок на участие в республиканском литературном конкурсе «Лучшая книга года – 2016». Впервые за пять лет проведения конкурса в 2017 году помимо лучшей книги на коми и русском языке будут выбирать лучшую книгу для детей, вышедшую с 1 января по 31 декабря 2016 года.

В течение апреля конкурсная комиссия будет рассматривать представленные книги и оценивать их художественное и культурное значение, актуальность и новизну содержания. В комиссию вошли представители ведущих библиотек республики, председатель Союза писателей Коми Елена Козлова, научный сотрудник сектора литературоведения Института языка, литературы и истории Коми научного центра Валентина Лимерова, доцент кафедры коми и финно-угорской филологии Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина Елена Остапова, главный редактор журнала «Войвыв кодзув» Алексей Полугрудов.

— В этом году в Конкурсе заявлено 18 книг, больше, чем в предыдущем году. Радует то, что большинство конкурсных книг участвует в номинации «Лучшая книга для детей». Это важно, что коми и русские писатели республики радуют детей своими новыми произведениями, приобщают их к художественному слову, воспитывают любовь к чтению, — отметила министр национальной политики и председатель конкурсной комиссии Елена Савтенко.

На итоговое заседание члены комиссии соберутся в конце апреля, где и будут определены лучшие книги прошедшего года на коми и русском языке, а также лучшая книга для детей.