В Сыктывкаре пройдет диктант и диктантик

В субботу на более чем двух тысячах площадок по всему миру пройдет традиционная образовательная акция «Тотальный диктант». Ее организаторы предполагают, что в этом году в акции примут участие более двухсот тысяч человек в нескольких сотнях городов России и за ее пределами.

Национальная детская библиотека Коми имени Маршака уже в третий раз присоединяется к акции, здесь «Всеобщий диктантик» пройдет 7 апреля. Главное отличие диктантика в том, что текст в первую очередь ориентирован на школьников 10-12 лет (4-6 классы).

– «Всеобщий диктантик» пройдет в нашем читальном зале, – сообщила «Республике» ведущий методист библиотеки Екатерина Чернуха. – Приветствуется участие в мероприятии родителей, желающих проверить себя вместе со своими детьми. «Всеобщий диктантик» будет проведен три раза в течение дня – в 10, 14 и 16 часов. Каждый сам сможет выбрать подходящее время для участия в акции. Три текста российских детских писателей, каждый – на свое время, отобраны библиотекарями с филологическим образованием с учетом заявленного уровня.

Взрослые сыктывкарцы могут проверить свои знания по орфографии и пунктуации 8 апреля на базе Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина (ул. Катаева, 9), а также в Национальной библиотеке Республики Коми. В библиотеке акция пройдет в читальном зале, и начнется она в 14 часов. Автором «взрослого» текста стал писатель Леонид Юзефович. Каждая часть текста – это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург

Подготовиться к диктанту в Сыктывкаре можно самостоятельно. В этом поможет большой выбор справочных изданий, учебников, практических пособий по русскому языку из фонда Национальной библиотеки Коми. При необходимости помощь в регистрации окажут сотрудники библиографического отдела библиотеки.

Зарегистрироваться на участие можно на сайте totaldict.ru. Здесь же в день проведения акции можно будет написать диктант в режиме онлайн, а затем – узнать свои результаты.

Артур АРТЕЕВ

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