Ларькам объявили войну

Итоги трехмесячного действия запрета на торговлю спиртосодержащими суррогатами, так называемыми фанфуриками, обсудили в четверг на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Запрет был введен после массовых отравлений спиртосодержащей продукцией двойного назначения. Председатель комиссии – первый зампред правительства Коми Лариса Максимова напомнила, что запрет на торговлю этой продукцией в России продлен еще на 90 дней и за этот период надо сделать все возможное для того, чтобы очистить республику от суррогатов.

Заседание комиссии, посвященное этой же проблеме, прошло в Сыктывкаре в январе. О выполнении поручений, которые были тогда запротоколированы, отчиталась замминистра сельского хозяйства и потребительского рынка Ольга Бабина. По ее данным, все поручения выполнены, в том числе проводится работа по внесению в договоры аренды муниципальной собственности изменений, которые позволят расторгнуть договор, если предприниматель-арендатор, игнорируя требования Роспотребнадзора, торгует запретной продукцией.

Представитель администрации Сыктывкара Лариса Туркова рассказала, как обстоят дела с противодействием торговле фанфуриками в столице Коми. Мэрия составила реестр торговых объектов, в которых фиксировались факты реализации алкогольных суррогатов, с владельцами торговых точек проводится определенная работа. В итоге некоторые сами прекращают продажу опасного товара, несколько киосков несознательных предпринимателей были демонтированы. Очень упорным оказался владелец ларька на остановочном комплексе по Октябрьскому проспекту: несмотря на неоднократные проверочные закупки суррогатов и привлечение бизнесмена к административной ответственности, подпольная торговля продолжалась. В итоге вход в ларек просто заварили, на ближайшее время запланирован демонтаж торговой точки.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Глушкова заметила, что эта информация вызывает у нее досаду: с проверками к киоску сотрудники управления вместе с работниками прокуратуры выезжали не менее шести раз. Представители контролирующих органов хорошо знают этого предпринимателя, у него несколько торговых точек в городе, если прекратила деятельность одна, это не говорит о том, что опасный товар не будут продавать в других. А если подсчитать общие затраты государства на прекращение деятельности одного киоска и сравнить их с временными потерями предпринимателя, получается, что этой маленькой победой вряд ли можно гордиться.

Людмила Глушкова рекомендовала администрации Сыктывкара действовать решительно, чтобы очистить город от объектов, где торгуют суррогатным алкоголем. Главный санитарный врач тут же назвала и адрес новой «горячей точки»: киоски вдоль теплотрассы на улице Огородной, где торгуют спиртосодержащим зельем. Людмила Глушкова предложила сотрудникам администрации идти по самому простому пути: выяснить, законно ли установлены эти киоски, поскольку на аренду этой земли наложены ограничения. Если торговые точки установлены незаконно – без долгих уговоров убрать их и вывезти.

Претензии к мэрии Сыктывкара высказала и Лариса Максимова, подчеркнув, что администрация – хозяин территории и вправе требовать ликвидации ларьков уже хотя бы потому, что они портят архитектурный облик города. Но в Сыктывкаре ларьки, «этот хлам», как выразилась Лариса Максимова, вывозятся «очень робко», а действовать надо решительно. Зампред правительства Коми подчеркнула, что администрации Сыктывкара необходимо сделать дорожную карту по озвученной проблеме, чтобы контролирующие органы могли по ней работать.

Впрочем, не слишком решительно и активно в отношении торговцев суррогатами действуют не только в Сыктывкаре, но и во многих других муниципалитетах, хотя именно муниципалы, по мнению Ларисы Максимовой, должны возглавить эту борьбу.

Представитель МВД Юрий Карабут подтвердил, что администрации городов и районов не идут навстречу полиции в части воздействия на владельцев заведений, в которых продают алкогольные суррогаты. А между тем серьезность проблемы «шаговой доступности» алкоголя в любое время дня и ночи сложно переоценить, поскольку 50 процентов преступлений в Коми граждане совершают в состоянии алкогольного опьянения.

Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин сообщил, что по тяжести алкогольной ситуации Коми находится почти на последнем месте среди регионов России наряду с НАО, Чукоткой и Новгородской областью. Уровень хронического алкоголизма выше, чем по России и СЗФО, причем из года в год он увеличивается. Смертность от случайных отравлений алкоголем в два раза выше средних показателей и по СЗФО, и по стране.

По данным минздрава, 40 процентов жителей Коми – трезвенники, 35 процентов употребляют алкоголь, 20 – злоупотребляют спиртным, пять процентов страдают алкоголизмом.

При этом доля крепких алкогольных напитков в потреблении жителей Коми составляет 60 процентов, слабоалкогольных – 39 процентов. Поэтому среди мер по профилактике алкоголизации населения Дмитрий Березин предложил популяризацию слабоалкогольных напитков путем, например, проведения фестивалей пива и медовухи. Министр признал, что предложенная им мера может вызвать удивление, но заверил, что этот прием работает, формируя другую культуру потребления алкоголя.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА