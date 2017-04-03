Зоя Напалкова: «Этнотуризм может реально помочь деревне»

Возрождение старинных сел с помощью развития туризма и народных ремесел – утопия или реальность? На эту тему в рубрике «Живая речь» рассуждает руководитель краеведческого музея деревни Жежим Усть-Куломского района Зоя Напалкова.





«Уверена, что развитие туризма и народных ремесел в глубинке – это реальная возможность развития для деревни. Коми в этом плане не исключение, здесь тоже необходимо развивать сельский туризм. Ведь в других странах это направление вполне успешно развивается. Что мешает нам пойти по тому же пути? Ведь живя в шумном городе с его скоростями, человек отрывается от своих корней, начинает ощущать внутреннюю пустоту, неудовлетворенность жизнью. А все потому, что разучился слышать самого себя, ощущать гармонию с природой.

Для городского жителя побывать в старинном селе, подышать чистым воздухом, пообщаться с природой, послушать, как мычат коровы, понаблюдать за домашними животными да просто вдохнуть атмосферу деревенской жизни – это же масса положительных эмоций и впечатлений, энергетический заряд, которого хватит надолго. А можно зайти в сельский музей, посмотреть старинные предметы быта, которыми пользовались наши предки, послушать рассказ о людях, оставивших свой след в истории деревни, о деревенских умельцах, об их бережном отношении к природе, о ремеслах, которыми они занимались. Это же так наполняет душу, рождает бережное отношение к истории и культуре своего народа.

Человек, не знающий истории своего народа, не знает, откуда он и куда идет. А музеи – это прекрасная возможность помочь обрести нравственные ориентиры, задуматься о смысле жизни. Экспонаты любого музея – говорящие. Они, как люди, имеют свою судьбу и биографию. Например, у нас в деревенском музее есть кринка, в которой делали масло. Она до сих пор хранит аромат деревенского масла. Или перчатки, связанные бабушкой коми писателя Виктора Напалкова, Пелагеей Ивановной Напалковой, которая прожила 102 года.

Конечно, для того чтобы проникнуться духом старины, услышать голос земли, своих предков, ехать в деревню надо не на один день. Надо предоставить возможность сельским семьям принимать городских туристов. Чтобы они могли пожить в деревенском доме хотя бы несколько дней. И не просто наблюдать со стороны, а поучаствовать в этой жизни – подоить козу или корову, сходить в лес по грибы-ягоды, съездить на лодке на рыбалку с ночевкой, попариться в деревенской баньке. А для сельской семьи это хоть какая-то финансовая поддержка. Потому что сейчас в селах очень много безработных. И в нашей деревне почти нет работы.

На развитие сельского туризма надо обратить серьезное внимание, а для этого нужна государственная программа. Можно, например, построить в деревнях какие-то центры досуга, где тоже можно было бы принимать туристов. Чтобы они там могли пожить, познакомиться с культурой и бытом местного народа, чтобы можно было провести для них мастер-классы. Ведь деревенские многому могут научить горожанина. К примеру, готовить национальные коми блюда – азъяшыд, черинянь и т.д. Можно организовать мастер-классы по ткачеству, вязанию старинных поясков, чулок.

В деревне у нас нет такого центра, где туристы могли бы останавливаться, куда они могли бы звонить и согласовывать день приезда и программу проживания, но даже к нам в музей постоянно приезжают группы из района и из республики. Были даже гости из Финляндии, Украины, Нарьян-Мара. Нашей деревне уже 310 лет, и, конечно, она имеет свою богатую историю. Перед входом в наш музей висит табличка «История великой страны хранится в маленьких краеведческих музеях». Я на сто процентов с этим согласна. Назначение таких небольших музеев этнографии – дать нынешним поколениям представление о том, какими были их предки на этой земле, какие события происходили здесь много лет назад. Мы у себя в Жежиме хотим оформить музей под открытым небом. Какая-то работа уже сделана: построили амбар, охотничий домик, колодец старинного образца, качели, оформили кострище. Летом собираемся пополнить новыми экспонатами. Есть у нас плуг столетней давности, лодка, сани там будут храниться. Кроме того, планируем сделать охотничью тропу, чтобы люди могли с проводником сходить в лес».