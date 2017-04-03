В Симферополь по специальному тарифу

Авиамаршрут Сыктывкар – Симферополь – Сыктывкар включен в дополненный список воздушных направлений, субсидируемых федеральным бюджетом. Об этом сообщил официальный портал главы и правительства Коми.

Предельная величина специального тарифа в одном направлении составит 3750 рублей без комиссионных сборов. Глава Коми Сергей Гапликов поручил правительству региона проработать вопрос по привлечению авиаперевозчиков для осуществления данных рейсов.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 24 марта 2017 года №332 размер федеральной субсидии на пассажира в одну сторону составит 3000 рублей. Субсидии предоставляются на возмещение российским организациям воздушного транспорта недополученных доходов от осуществления с 15 мая по 30 ноября текущего года включительно воздушных перевозок пассажиров в Симферополь и в обратном направлении воздушными судами в салонах экономического класса регулярными рейсами.

Лина ПЕРОВА