В Сыктывкаре прошла акция «Наша Юля»

Ученики и педагоги Эжвинской детской художественной школы украсили пазл, символизирующий территорию Сыктывкара, в рамках акции ухтинской молодежи «Наша Юля».

Суть акции состоит в сборе карты-пазла Республики Коми: каждый муниципалитет оформляет свой элемент пазла и передает его в Ухту – родину Юлии Самойловой. Собранная карта будет вручена певице в Москве 7 апреля, в день ее рождения.

Как сообщила пресс-служба столичной мэрии, собранный пазл был украшен деревьями – символом того, что Коми является лесным регионом, и сердечками – в знак любви к певице. Обязательное условие участия в акции – необычный способ отправки пазла в Ухту. Воспитанники Дворца творчества детей и учащейся молодежи предложили отправить элемент от Сыктывкара по воздуху на воздушных шарах.

Роман СЕМЕНОВ

Фото пресс-службы мэрии Сыктывкара