Ижемцы выступили против полигона возле Щельяюра

Глава республики Сергей Гапликов предложил компании «ЛУКОЙЛ-Коми» скорректировать проект по строительству полигона переработки нефтяных отходов в Ижемском районе с учетом мнения местного населения. В адрес руководителя региона поступили обращения жителей по строительству данного объекта на Щельяюрском месторождении.

5 марта в ижемском поселке Щельяюр состоялось общее собрание жителей с представителями нефтяной компании и администрации района, на котором местные жители потребовали запретить строительство полигона в определенном ранее месте и перенести его на другую площадку, удаленную от населенных пунктов.

2 апреля в Щельяюре прошел согласованный с администрацией района митинг, на котором, по подсчетам организаторов, собралось 340 человек. Руководитель районной администрации Любовь Терентьева сообщила обеспокоенным землякам, что их обращения по строительству шламосборника отправили главе республики.

– Руководитель региона услышал нас, – сообщила Любовь Терентьева. – Вы знаете, что он обратился к «ЛУКОЙЛу» о приостановлении деятельности.

– Нет, мы не против «ЛУ-КОЙЛа», не против появления новых рабочих мест. Мы против загрязнения нашей природы, – выступила на митинге жительница Щельяюра Антонина Канева.

На митинге выступили учителя, врачи, депутаты района и местного поселения. В резолюции митинга все его участники единогласно потребовали от нефтяной компании переноса места строительства полигона.

– С 1 апреля решением компании строительство полигона переработки нефтяных отходов было приостановлено, – подтвердил «Республике» заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по связям с общественностью Сергей Макаров. – Будет создана экспертная группа, которая оценит возможность реализации проекта.

Василий ЧУПРОВ

Фото m-iz.ru