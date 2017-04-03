Журналисты из Коми получили призы конкурса «Правда и справедливость»

На медиафоруме независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» Общероссийского народного фронта, который прошел в Санкт-Петербурге с 1 по 3 апреля, состоялась церемония награждения лауреатов конкурса журналистских работ. Конкурс проводится в четвертый раз, в этом году победителями стало рекордное число участников – 443 человека. В их числе и представители от Коми – корреспонденты газеты «Республика» Людмила Власова и агентства «Комиинформ» Светлана Быковская, ведущая программ телекомпании «Юрган» Елена Шумилова, блогер Татьяна Нишамбаева.

Как отметил в ходе церемонии награждения председатель Общественного совета Фонда ОНФ «Правда и Справедливость» депутат Госдумы Николай Будуев, именно региональные журналисты сегодня заставляют власть на местах работать более эффективно.

Лауреаты конкурса от Коми полностью отвечают этим требованиям. Светлана Быковская в своих материалах подняла проблемы экологии и малого бизнеса, Людмила Власова – темы безопасности дорожного движения и борьбы с коррупцией, Елена Шумилова – проблемы в сферах ЖКХ, здравоохранения, образования, Татьяна Нишанбаева – вопросы благоустройства городской среды и ЖКХ.

В рамках медиафорума были подведены промежуточные итоги проекта ОНФ – «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», презентованы новые проекты «Народная оценка качества», «Генеральная уборка», «Равные возможности – детям», запущен конкурс «Подними голову! Мечты и люди, изменившие мир».

Также участники большого журналистского слета обсудили ключевые проблемы отрасли, среди которых рост тарифов поч-товой доставки, удорожание полиграфических материалов, снижение покупательской способности граждан, запрет на рекламу отдельных товаров, конкуренция со стороны интернет-СМИ. По словам экспертов, в таких условиях высокую значимость приобретает любая государственная поддержка печатных СМИ. В числе основных мер господдержки периодических печатных изданий – гранты Роспечати, финансовая поддержка на региональном уровне, госзакупки на освещение деятельности органов власти, а также премии и конкурсы органов власти и общественных организаций.

3 апреля в работе пленарного заседания медиафорума принял участие президент страны Владимир Путин. Подробности встречи журналистов с лидером Общероссийского народного фронта – в ближайшем номере «Республики».

Лина ПЕРОВА