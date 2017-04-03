В Коми досрочно выполнили поручение президента

Новый психоневрологический интернат в Емве позволил обеспечить местами всех нуждающихся

На прошлой неделе в Емве открылось психоневрологическое отделение Княжпогостского дома-интерната для престарелых и инвалидов, рассчитанное на 50 мест. В субботу новое учреждение проинспектировал министр труда и социального развития Илья Семяшкин.

Новый корпус интерната стоит на открытом месте, на окраине города, и солнце гостит в нем практически целый день. Здание радует глаз своим желто-белым цветом. Как рассказал директор Княжпогостского дома-интерната Андрей Лопатин, изначально строящийся объект принадлежал минобразу республики, предполагалось, что в нем разместится коррекционная школа. Но по объективным причинам строительство школы было приостановлено, и руководство министерства труда и соцразвития обратилось в региональное министерство образования с просьбой передать им долгострой под психоневрологический интернат.

– Этот проект нам не удалось бы осуществить без помощи Пенсионного фонда России. Ведь в здании изначально были только стены, – рассказал Андрей Лопатин. – Надо отдать должное заместителю руководителя Совета Федерации Галине Кареловой: благодаря ее содействию ПФР выделил нам 20 миллионов рублей. Еще порядка 150 миллионов предоставил республиканский бюджет. Здание реконструировали три года. И уже после того, как проект был запущен, президент страны дал поручение регионам ликвидировать очереди в дома-интернаты для престарелых и инвалидов.

Отделение рассчитано на 50 человек. На минувшей неделе здесь приняли первых подопечных. Первыми новоселами стали 45 человек, поступившие из психиатрических больниц, психоневрологических интернатов, отделений сестринского ухода. На текущей неделе планируется принять оставшихся пять человек.

Помимо того, что новое отделение позволило полностью решить проблему нехватки мест в психоневрологических интернатах, для Емвы, которая является моногородом, это еще и новые возможности трудоустройства: штат сотрудников отделения рассчитан на 34 человека. Однако с укомплектованием персоналом все оказалось не так просто: в Княжпогостском районе, как практически во всех муниципалитетах республики, существует острая нехватка медицинских кадров. Врачей и младший медперсонал уже набрали, а вот медсестер не хватает. И это, по словам директора учреждения, немалая проблема: ведь в отделении милосердия лежат тяжелые больные с постельным режимом, полностью утратившие навыки самообслуживания.

– Некоторые проживающие не всегда адекватны, требуют особого ухода, и это усложняет проблему набора кадров, – пояснил директор.

В отделении общего профиля на 22 человека занято уже 17 коек. Оно рассчитано на людей, не утративших навыки самообслуживания. Во время визита делегации многие из них отдыхали в холле перед телевизором. Все в один голос заявили, что пока на новом месте им все нравится: комнаты светлые, солнечные, в столовой вкусно кормят, питание здесь пятиразовое. Да и сама столовая – светлая, уютная, с красивыми столами и стульями. Еще одна радость: руководство обещало в скором времени завезти технику в компьютерный зал.

– Первое наше достижение – это все-таки то, что мы приняли людей и их устроили, разместили, накормили, оказали медицинскую помощь, а также по их просьбам организовали различные мероприятия, – рассказал Андрей Лопатин.

Комнаты и коридоры отделения оборудованы кнопками вызова персонала. В случае непредвиденных обстоятельств специалисты всегда готовы оперативно прийти на помощь своим подопечным. Все помещения оборудованы по стандартам доступности для людей с инвалидностью, в коридорах у стен – поручни, лифты рассчитаны на транспортировку лежачих больных и людей в инвалидных колясках.

В небольшом спортзале, где проживающие будут заниматься с инструктором по физкультуре, уже установлено несколько тренажеров. Есть в отделении кабинет врачебного осмотра и массажный кабинет. Для проживающих в интернате массаж отнюдь не роскошь, а жизненно необходимая процедура. Особенно он необходим лежачим больным во избежание появления пролежней. Надо сказать, что при оборудовании комнат в отделении милосердия не забыли и о такой проблеме лежачих больных, как пролежни: все кровати оснащены противопролежневыми матрасами.

В отделении предусмотрен бельепровод: со второго этажа мешки с грязным бельем по специальной трубе сбрасываются на первый этаж и оттуда уже переносятся в прачечную. Это позволяет экономить силы и время обслуживающего персонала. Благодаря бельепроводу санитарам не нужно уже таскать мешки с бельем с этажа на этаж.

Подводя итоги своего рабочего визита, министр труда и социального развития Илья Семяшкин отметил, что открытие этого отделения для республики – большой скачок в сфере развития социальной отрасли. Ведь на протяжении практически всей истории существования социальной защиты в Коми в интернаты для престарелых и инвалидов была большая очередность: люди по 2-3 года, а то и дольше ждали своей очереди. На данный момент этой очереди больше нет. Новое психоневрологическое отделение в Емве – восьмое учреждение подобного профиля в Коми.

– Если по указанию президента вся Россия должна решить проблему нехватки мест в интернатах к 1 января 2018 года, то мы у себя в республике ее решили на три квартала раньше, – отметил министр. – В перспективе мы планируем здесь создать койки для временного размещения лежачих больных. Ведь многие люди не хотят отдавать своего родственника в интернат, предпочитают сами за ним ухаживать, но иногда бывает им срочно нужно куда-нибудь уехать. На такие случаи мы и готовы предоставить им возможность временного размещения у нас своего родственника. Если человек, ухаживающий за больным, имеет возможность отдохнуть, то шансы, что он сдаст своего близкого в интернат, значительно сокращаются.

Условия нового интерната не оставили равнодушной и экс-министра социальной защиты республики, председателя республиканского совета ветеранов Людмилу Жукову.

– Когда я была министром, таких условий у нас не было, – призналась она.

Галина ГАЕВА

Фото предоставлено пресс-службой Минтрудсоца Коми