Воркутинская поликлиника пополнилась врачами

Из Свердловской области по личному приглашению главврача Воркутинской городской поликлиники Рустама Абзалова в заполярный город переезжают два невропатолога, хирург и терапевт со специализацией врача УЗИ и функциональной диагностики, сообщает интернет-издание «Моя Воркута».

Все приглашенные врачи отработали в системе здравоохранения от пяти до десяти лет. По словам Рустама Абзалова, желание работать в заполярном городе изъявила и одна из студенток Свердловской медакадемии, которая после получения диплома пройдет за счет воркутинской поликлиники переобучение по специализации «Эндоскопия» и приступит к работе.

Пополнится штат поликлиники и специалистом со средним медицинским образованием – фельд-шером. С его приездом заработает второй кабинет доврачебной неотложной помощи. Больным с температурой, ОРЗ, обострением хронических заболеваний, повышенным артериальным давлением не нужно брать талон на прием к врачу, стоять в очереди в регистратуру за своей медкартой – всю необходимую помощь они смогут получить в доврачебных кабинетах, пояснил главврач.

Между тем работа по пополнению штата воркутинской поликлиники продолжится. В этом году ее сотрудники планируют поездку в Архангельск в Северный государственный медицинский университет, чтобы пригласить молодых специалистов на работу в Воркуту.

Лина ПЕРОВА