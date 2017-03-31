Жизнь без порогов

В республике ликвидирована очередь в дома-интернаты для пожилых граждан

Первые 22 жильца стали новоселами нового отделения повышенной комфортности тентюковского дома-интерната «Забота» в Максаковке. Условия проживания заслуженных граждан республики проинспектировала правительственная комиссия во главе с председателем Госсовета Коми Надеждой Дорофеевой.

Отделение повышенной комфортности, или Дом благополучия, как его здесь называют, рассчитан на 50 мест, это 24 комнаты. Здесь все оснащено по лучшим западным образцам и адаптировано в том числе для малоподвижных и лежачих проживающих.

– Учреждение строилось инвестором – фондом развития республики для того, чтобы наши пожилые граждане, которые заслужили почет и уважение, но остались без опеки родственников, не проживали под одной крышей с теми, кто вел асоциальный образ жизни и не заработал себе на пенсию, – прокомментировал министр труда и социальной защиты Коми Илья Семяшкин. – Идея построить такой дом появилась после поездки делегации от республики в Финляндию, где есть такие дома и где люди в пожилом возрасте могут поправить свое здоровье. В Финляндии вокруг этих домов потом выстраивается целая инфраструктура.

По словам министра, если в 2010 году в Коми было 300 непристроенных граждан, то в 2014-м, когда вышло поручение президента, очередь была уже в 140 человек. В этом году она сократилась до 83 граждан, но благодаря отделению «Забота» и новому отделению в Емве очередь будет ликвидирована полностью. Учитывая, что новое отделение через комфортный переход соединено с социально-оздоровительным центром, граждане получают еще одно преимущество. Проживающие в «Заботе» могут получать лечебные процедуры в соседнем учреждении, и напротив – те, кто поправляет здоровье в центре, могут посещать сауну и бассейн в «Заботе».

В отделении «Забота», как уточнил министр, будут проживать не просто граждане, по каким-либо причинам оставшиеся без попечения родственников, а именно отличившиеся работой или иными подвигами перед страной или родной республикой. К ним относятся ветераны Великой Отечественной войны, дети войны, труженики тыла, пожилые ветераны труда.

По благоустроенности, красоте и комфортности отделению «Забота» действительно есть чем гордиться. Директор отделения Александр Южин продемонстрировал гостям бассейн со специальным автоматизированным опускающимся креслом, большую современную сауну, ванную комнату с передвижной ванной и поддерживающими устройствами для лежачих, а также специально оборудованный вход, где колясочники легко могут поменять уличную коляску на домашнюю. В отделении нигде нет порогов, а через каждые четыре палаты оборудован выход в уютный двор, который пока заметен снегом, из-за чего не видны терренкуры. Планируется также обустроить спуск к расположенному вблизи озеру Черное.

Несколько комнат всегда будут свободны для тех граждан, чьи родственники должны отлучиться на какое-то время, а оставить престарелого человека не с кем.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА