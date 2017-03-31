Николай Цхадая: «Расслабляться мы не имеем права»

Ухтинский государственный технический университет в эти дни отмечает знаменательную дату: 50-летие с момента образования Ухтинского индустриального института. Это событие стало началом высшего технического образования в Коми. О том, какое место в жизни региона занимает университет сегодня, в интервью изданию рассказал ректор УГТУ, председатель совета ректоров вузов республики, доктор технических наук, профессор Николай Цхадая.

– Какие события 50-летней истории Ухтинского университета вы могли бы назвать судьбоносными? Как они меняли вектор развития вуза?

– Ну, во-первых, история не пятидесяти-, а без малого шестидесятилетняя. Истоки УИИ-УГТУ – в 1958 году, когда в Ухте был открыт учебно-консультационный пункт Московского института нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина. Пункт пережил несколько преобразований, пока на его базе в 1967 году не был открыт Ухтинский индустриальный институт. Следующая веха истории – июнь 1999 года, присвоение вузу университетского статуса. Далее – конец 2011 года, который был ознаменован для нас реорганизацией в университетский комплекс. А буквально сейчас мы участвуем в федеральном конкурсе на получение статуса опорного регионального университета.

Интервалы между ключевыми событиями истории УГТУ становятся все более короткими. Поэтому расслабляться мы не имеем права, предельный динамизм – это стиль нашей жизни. Что же касается вектора движения, то он у нас не менялся никогда. Интересы Республики Коми и нефтегазовая доминанта – вот фундаментальные основания деятельности УИИ-УГТУ. Другое дело, что меняются обстоятельства, в которых мы работаем, и степень нашего влияния на жизнь Ухты и Республики Коми.

– Какова же эта степень сейчас?

– Сегодня УГТУ выступает в качестве ведущей организации по целому ряду приоритетных направлений развития города и региона. Это прежде всего интеграция образования, науки и производства. И накануне юбилея университета хочу еще раз поблагодарить всех наших партнеров за плодотворное сотрудничество. Я глубоко признателен коллегам по совету ректоров вузов Республики Коми – мы вместе работаем над решением задач развития региональной системы образования. От имени коллектива УГТУ благодарю членов попечительского совета университета, прежде всего его председателя, члена Общественной палаты России, президента Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Игоря Леонидовича Шпектора за мощную поддержку всех наших начинаний. Университет не смог бы достичь своего нынешнего уровня без производственных партнеров. Особые слова признательности – генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александру Викторовичу Гайворонскому, генеральному директору ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», вице-президенту ПАО «ЛУКОЙЛ» Александру Викторовичу Лейфриду, генеральному директору АО «Транснефть-Север» Рустэму Рильевичу Исламову, генеральному директору ООО «Нерудпром» Виктору Евгеньевичу Ипполитову, генеральному директору ООО «Комистроймост» Евгению Федоровичу Соловьеву.

В числе других приоритетных направлений развития Ухты и республики, по которым университет занимает ведущие позиции, нужно назвать инновационную модернизацию инженерного образования, продвижение кластерной и технопарковой политики, апробацию и внедрение эффективных моделей малого и среднего предпринимательства. Наш университет органично вписан в структуру экономики республики всеми основными аспектами своей деятельности: образовательным, научно-инновационным, социокультурным.

– Какую роль в развитии Республики Коми играет образовательная деятельность УГТУ?

– Мы позиционируем университет как северный форпост российского нефтегазового образования. В УГТУ ведется комплексная подготовка инженерных кадров, востребованных большинством ведущих производственных компаний региона, действующих прежде всего, конечно, в нефтегазовой отрасли, но также и в горнорудной, лесной, строительной.

На базе УГТУ создан первый в республике полноценный университетский комплекс, включающий все уровни образования – от подготовки рабочих кадров до аспирантуры. В состав университета вошли два ухтинских колледжа – Горно-нефтяной и Промышленно-экономический лесной, Ухтинский индустриальный техникум и Воркутинский филиал Горного университета. Сама структура комплекса многократно расширяет границы влияния университета, вовлекая в его сферу не только новые учебные заведения, но и всю систему их партнерских отношений. Благодаря филиалам УГТУ в Усинске и Воркуте деятельностью университета охвачены все северные территории Республики Коми. Наш университет входит в число победителей федеральной целевой программы «Кадры для регионов» – и это, пожалуй, один из самых показательных факторов значения УГТУ для республики.

– Как в жизнь региона вписана научная деятельность университета?

– Основные разработки наших ученых реализуются прежде всего в нефтегазовой сфере. Они относятся преимущественно к трем приоритетным направлениям научно-технических исследований университета. Это, во-первых, «Разработка нефтегазоконденсатных и нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами». Цель этого направления – создание высокоэффективных технологий разведки и разработки глубокозалегающих газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений, создание эффективных методов и повышение темпов освоения огромных ресурсов высоковязких нефтей и битумов. Направление связано с уникальным географическим положением университета: мы соседствуем с Ярегским месторождением высоковязкой нефти.

Второе направление – «Физико-математическое моделирование в науках о Земле». Его цель, если излагать кратко, – это разработка научных основ и принципов повышения результативности геологоразведочных работ за счет моделирования геологических процессов. Третье направление – «Обеспечение надежности и экологической безопасности при строительстве и эксплуатации буровых, нефтегазопромысловых и трубопроводных сооружений в условиях Крайнего Севера и многолетней мерзлоты».

Большие перспективы мы связываем также с разработкой и эксплуатацией месторождений углеводородов на Арктическом шельфе России. В Ухтинском университете разработан целый ряд очень интересных арктических научно-инновационных проектов.

– Вы назвали свой университет ведущей организацией региона в сфере инновационной модернизации инженерного образования. Расскажите об этом подробнее.

– Прежде всего УГТУ является ядром инновационного территориального кластера Республики Коми «Топливно-энергетические технологии». Кластер действует на основе двусторонних договоров о взаимодействии между университетом и всеми ключевыми нефтегазовыми предприятиями, научно-исследовательскими и проектными организациями региона, между университетом и Коми научным центром УрО РАН. На базе университета действует сеть научно-инновационных центров и малых инновационных предприятий. УГТУ является опорным вузом ПАО «Газпром» и участвует в программе НИОКР, выполняемой в интересах компании.

Мы создаем университетский технопарк «Родина первой российской нефти – Ухта», для окончательного формирования недостает лишь нескольких структурных компонентов. Главный же его базовый элемент – бизнес-инкубатор – был открыт год назад. Название технопарка и бизнес-инкубатора декларирует их нефтегазовую направленность и апеллирует к названию нашего социально-коммуникативного проекта «Ухта – родина первой российской нефти».

– Инновационная модернизация технического образования – это непременное условие конкурентоспособности экономики, а значит, обязательное требование к техническим вузам. А что еще необходимо для подготовки хорошего инженера?

– Мы воспитываем в университете техническую интеллигенцию. Специалистам с высшим техническим образованием предназначена ведущая роль в модернизации экономики, в новой индустриализации России. И, конечно, необходимо, чтобы каждый наш выпускник понимал свою роль в развитии страны и хотел трудиться на ее благо. На базе университета проходят крупнейшие молодежные мероприятия региона: республиканский молодежный инновационный конвент «Молодежь – будущему Республики Коми», межрегиональный молодежный образовательный форум «Инноватика: Крохаль». А вообще в УГТУ проводится множество масштабных мероприятий по всем направлениям деятельности – от Российского студенческого бала до международной молодежной научной конференции «Севергеоэкотех» или международного партнерского молодежного форума «Интеграция».

Мы реализуем несколько масштабных социально-гуманитарных проектов: «Ухта молодая», «Цивилизация Россия», «Ухта – родина первой российской нефти». Мы активно развиваем спорт, в том числе и новые его направления – женский хоккей, например. На базе университета открыто Коми региональное отделение Российских студенческих отрядов. В университете действуют совет волонтерских объединений, интеллектуальный проект «Созвездие умных клубов», работает множество творческих коллективов.

– Вы упоминали о социокультурной миссии университета в регионе. Она ведь не сводится к перечисленным только что мероприятиям?

– Нет, но они во многом способствуют решению социальных задач, стоящих перед университетом. Давайте не забывать о том, что все города нашей республики, за исключением Сыктывкара и Ухты, являются монопрофильными, многие из них – депрессивными. Суровый климат, низкая плотность населения, удаленность крупных культурных центров – все это усугубляет кризисную социокультурную ситуацию в регионе. И в этом контексте университет в Ухте выполняет исключительно важную миссию: он закрепляет в городе и республике талантливую молодежь, которая нацелена на получение инженерного образования и дальнейшее трудоустройство на предприятиях региона. Более того, университет привлекает молодых людей из-за рубежа: сегодня в УГТУ учатся около 500 студентов-иностранцев из 30 государств мира.

Наш университет заключил соглашение о сетевом взаимодействии с образовательными учреждениями Ухты. Мы разработали и начинаем внедрять в жизнь модель детского технопарка, который рассматриваем как центр детского научно-технического творчества и трудового воспитания.

– Какую роль в контексте развития города и республики вы отводите проекту «Ухта – родина первой российской нефти»?

– Мы рассматриваем этот проект, во-первых, как интегральный, охватывающий все стороны деятельности университета. А во-вторых, как обладающий колоссальным брендовым потенциалом. Слоган, который лег в его название, может и должен стать визитной карточкой республики в российском и мировом информационном пространстве. А это весьма актуально в контексте 90-летия Ухты, которое мы будем отмечать в 2019 году, и 100-летия Коми, которое будем праздновать в 2021 году. Кстати, к 95-летию республики мы выполнили 3D-инсталляцию будущего музея под открытым небом «Ухта – родина первой российской нефти». Концепция музея была одобрена главой Республики Коми. Мы благодарим Сергея Анатольевича Гапликова за поддержку этого проекта УГТУ и за внимание ко всем нашим идеям.

– Что даст вашему вузу статус опорного университета, в конкурсе на получение которого УГТУ принимает участие?

– Прежде всего новые возможности для реализации проектов, разрабатываемых во всех сферах деятельности университета и направленных на развитие Республики Коми. И, конечно, это станет официальным признанием той роли, которую УГТУ играет в экономике и социокультурной жизни региона уже сегодня.

Беседовала Оксана БЕЛЯЕВА

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