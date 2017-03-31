Некомфортная столица

Участники дискуссии обсудили возможности улучшения городской среды

Большинство сыктывкарцев считают, что комфортной столицу Коми назвать очень сложно. По итогам опросов выяснилось, что люди жалуются на плохую организацию движения общественного транспорта, уборку улиц, разбитые тротуары, наледь, неудовлетворительный вывоз мусора, нехватку парковочных мест и озеленения. На дискуссионной площадке «Городская среда: актуальные проблемы и пути развития», состоявшейся во вторник в офисе регионального отделения партии «Единая Россия», обсудили, что необходимо сделать для того, чтобы горожане комфортно ощущали себя в Сыктывкаре.

В дискуссии приняли участие столичные депутаты, представители заинтересованных ведомств, активисты-общественники, а также депутат Госдумы России от Республики Коми Иван Медведев.

Модератором площадки выступил член Общественной палаты Коми Григорий Спичак. Открывая дискуссию, он отметил, что создание комфортной городской среды – проект партии «Единая Россия». Но бюджет проекта не безграничен, решить все проблемы сразу не получится, поэтому необходимо определиться с приоритетами. Общественник привел результаты проведенных среди населения опросов, в которых горожане и гости столицы должны были оценить комфортность города по таким критериям, как доступность, безопасность, ночная жизнь, экология и общественный транспорт. В частности, из 88 человек доступность среды на отлично оценили только 2,3 процента. Оценку «хорошо» поставили 12,5 процента, «удовлетворительно» – 48,8 процента, «плохо» – 31,8, «категорически плохо» – 14,8. Не лучше обстоит дело и с оценкой других составляющих комфорта.

Столичный депутат Наталья Логина не стала отрицать, что проблемы действительно есть, однако считает, что руководство города старается их решить. И, как обычно, все упирается в дефицит средств.

– Желания должны еще и сочетаться с возможностями. Мы же живем за счет налогов, а собираемость налогов в последнее время заметно сократилась, потому что многие работодатели предпочитают выдавать зарплату в конвертах. В результате социальный бюджет уменьшился на порядок. И при этом 70 процентов этих средств уходит на детские сады и школы, и только 30 процентов остается на остальные нужды города, – пояснила депутат.

Ее поддержал координатор проекта «Городская среда» Алексей Панюков. Он напомнил, что в плане благоустройства руководством города делается немало. Минувшим летом на ремонт городских дорог было направлено 350 миллионов рублей. В текущем году на ремонт дворовых территорий и мест массового посещения будет выделено 150 миллионов. Более того, чтобы избежать нареканий в адрес городских властей о том, что приоритеты при ремонте отдаются не самым нуждающимся дворам, решено инициативу передать самим горожанам. На собраниях собственников жилья они должны сами решить, что им необходимо сделать для благоустройства.

Депутат Госдумы Иван Медведев конкретизировал понятие «комфортная среда», уточнив, что комфортность подразумевает среди прочего и шаговую доступность детских садов, школ, магазинов. Каждый микрорайон должен быть обеспечен местами в школах. А пример гимназии имени Пушкина, когда родители будущих первоклассников устраивали ночные дежурства в надежде записать туда своих детей, говорит о том, что в Сыктывкаре пока с этим плохо.

В тему нехватки средств он внес оптимистичную ноту, рассказав, сколько удалось в этом году республике получить денег из федерального бюджета на обустройство территорий. В частности, из предусмотренных федеральными властями 20 миллиардов рублей на ремонт дворовых территорий республике достанется 117 миллионов. Эти деньги будут выделены Сыктывкару и моногородам – Инте, Воркуте, Емве, а также поселку городского типа Жешарт. Кроме того, в течение трех лет, начиная с 2017 года, ежегодно Федерация будет выделять по 10,5 миллиарда на благоустройство городских парков в малых городах с численностью населения до 300 тысяч человек. Несмотря на статус столицы, Сыктывкар тоже относится к категории малых городов. Кроме того, минстрой России готов выделить деньги на развитие инфраструктуры целого микрорайона при условии предоставления проекта.

– Если Сыктывкар разработает такой проект, я готов его продвигать. Конечно, выбрать такой микрорайон и разработать проект – это дело не одного дня, и в этом году нам точно в программу не войти. Но к 2019 году у нас есть шанс попасть туда, – заверил Иван Медведев.

Один из участников разговора предложил разработать проект благоустройства поселка Сосновая Поляна, на что Иван Медведев ответил, что приоритет должен быть отдан тому микрорайону, где плотность населения больше. Прозвучало еще одно предложение: включиться в программу с проектом развития инфраструктуры микрорайона Кочпон-Чит. Но тут уже воспротивилась депутат Сыктывкара Галина Лапшина, заявив, что есть не менее нуждающиеся микрорайоны – Эжва и поселок Краснозатонский. Иван Медведев призвал «не размазывать масло по всему пирогу», а выбрать самый нуждающийся район для включения его в программу федерального финансирования.

– Когда мы рассматривали федеральный бюджет на 2017-2019 годы, правительство предложило 15 миллиардов выделить на строительство и капремонт школ для ликвидации второй и третьей смен, – продолжил Иван Медведев информацию о возможностях получения дополнительных финансов. – Да, Коми не худший регион в плане нехватки мест в школах. Даже в отдельных школах Москвы есть трехсменное обучение. Мы подняли эту сумму до 25 миллиардов, потому что по России в среднем не хватает пяти миллионов школьных мест, и, все подсчитав, поняли, что этого мало. Для Сыктывкара удалось добыть 440 миллионов рублей. В заявке была сыктывкарская школа и еще девять школ республики – на капитальный ремонт. Я уверен, что в скором времени будет дополнительно выделено еще 25 миллиардов.

– Капитальный ремонт – это хорошо, но ведь это же не увеличивает количество учебных мест в школах, – заметил Григорий Спичак.

– У нас есть школа в ухтинском поселке Шудаяг, где сегодня учится порядка 150 учеников, а рассчитана она на 400 мест. Несколько лет назад там училось около трехсот детей. Все уходят в город, потому что в школе нет ни полов, ни окон. Если ее капитально отремонтировать, дети разгрузят городские школы, – возразил Иван Медведев.

Отдельно депутат Госдумы остановился на проблеме ветхого и аварийного жилья, которая напрямую связана с заявленной темой дискуссии. В этом году 1 сентября в Коми завершается пятилетняя программа переселения из аварийных домов. На протяжении прошедших пяти лет Коми ежегодно получала на эти цели 800-900 миллионов рублей.

– Мы знаем, как эти списки составлялись и что половина домов в эту программу не попала. Поэтому настаиваем на продлении этой программы и письменный запрос отправим лично Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Если все будет благополучно, программа продлится еще как минимум на пять лет. Эти деньги нам бы очень пригодились, потому что, я думаю, мы даже на 50 процентов не сделали эту работу, – убежден депутат Госдумы.

Далее участники дискуссии затронули тему безопасности города. По мнению Григория Спичака, из всех перечисленных пунктов, безопасность – на первом месте.

– Какая мне разница, в комфортной среде мне голову проламывают или в некомфортной? Без решения этого вопроса все остальное будет второстепенно, – заявил он. – Есть ли у нас дополнительные программы по безопасной среде в городе, будет ли увеличено количество камер видеонаблюдения?

Присутствовавший на дискуссии специалист городского управления охраны общественного порядка ответил на это, что на уровне республики есть постановление, согласно которому все места массового скопления людей должны быть оборудованы видеокамерами. В том числе туда попадают и образовательные учреждения. Но этого, к сожалению, нет. Ответственность за исполнение этого постановления лежит на муниципальных и республиканских властях. При муниципалитетах для контроля за этим созданы специальные комиссии.

– Чтобы закрыть это направление, нужно снять деньги с какого-то другого. А где снять? – вновь вернул всех с неба на землю Алексей Панюков. – Понятно, что можно прибегнуть к помощи прокуратуры и требовать выделять на это средства из бюджета. Но есть и другие более дешевые способы, привлечение грантов, например. Может, они и не решают проблему целиком, но что-то с их помощью можно решить.

Еще одним вариантом решения городских проблем при отсутствии необходимых средств Алексей Панюков назвал развитие частно-государственного партнерства. Он привел пример, как с помощью предпринимателей города и силами самих горожан удалось привести в порядок заброшенный парк микрорайона Строитель, где все было запущено и не было даже освещения. Цена вопроса составила 100 тысяч рублей. Но, как убежден депутат, если бы это делали коммерческие структуры, это было бы в десятки раз дороже. Так же восстановили освещение в Мичуринском парке, которого тоже не было уже десятки лет. Благодаря депутатам и привлечению партнеров удалось сделать участок дороги до школы и детсада в том же микрорайоне Строитель.

– Делается много, но требуется сделать еще больше. Надо привлекать средства Федерации, потому что своих денег нам никогда не хватит, – резюмировал Алексей Панюков.

В ходе дискуссии были также подняты вопросы безопасности на дорогах, подсветки пешеходных переходов в ночное время, нехватки торговых точек в удаленных кварталах города, работы общественного транспорта. За полгода в Сыктывкаре было сделано десять пешеходных переходов с подсветкой. За следующие полгода планируется полностью завершить эту работу рядом с детсадами и школами. По мнению Алексея Панюкова, многое можно было бы сделать быстрее, если бы в городе оставались средства от собранных с водителей штрафов. Все собранные в столице штрафы идут в бюджет республики, городу остается только небольшая часть.

– В СМИ уже не раз сообщалось, что будет переделываться генплан города. Он на десятилетия составляется или мы каждые пять лет будем его менять? И еще интересно: вопросы освещения, благоустройства как-то там предусмотрены? – обратился к теме облика столицы модератор дискуссии.

– Это все учитывается в обязательном порядке. Но свою корректировку в генплан, бывает, вносят и сами жители. К примеру, по генплану во дворе одной из многоэтажных застроек в Нижнем Чове должен быть поставлен еще один дом. На протяжении последних шести лет жители собирают подписи, что им этот дом не нужен, и мы не можем никак прийти к консенсусу, – рассказала Галина Лапшина.

– Правильно делают граждане, – заступился за горожан Иван Медведев. – Потому что во дворе и детям гулять будет негде.

Однако Григорий Спичак усомнился в том, что жители всегда правы:

– У нас ни один из старых кварталов не доведен до ума: наполовину – деревяшки, наполовину что-то построено, наполовину – не доведено. Мы можем хотя бы 8-10 кварталов старых довести до ума? А это ведь тоже происходит потому, что жители противятся: «Оставьте нам то, оставьте это».

Все выразили сожаление, что на встречу не пришел главный архитектор города Владимир Рунг, который мог бы сказать что-то конкретное по этому вопросу. Однако Наталья Логина заверила, что молодой архитектор очень серьезно подходит к своей работе, проекты у него замечательные, но их еще предстоит обсудить с горожанами.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА