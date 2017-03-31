В Сыктывкаре открылся виртуальный филиал Русского музея

В минувший четверг в Национальной галерее Коми открылся информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал». Он стал уже вторым виртуальным филиалом Русского музея в Сыктывкаре. Первый был открыт в марте 2006 года в Коми государственном педагогическом институте – ныне СГУ имени Питирима Сорокина.

Виртуальный филиал Русского музея – уникальный международный просветительский проект, воплощающий идею доступности крупнейшего в мире собрания русского изобразительного искусства широкой аудитории. Русский музей реализует этот проект с 2003 года, открывая виртуальные филиалы в музеях, университетах, культурных центрах, учреждениях дополнительного образования в России и за ее пределами. На сегодня открыто 190 центров (147 – в России, 41 – за рубежом и два в Антарктиде). Коллекция музея насчитывает более 410 тысяч единиц хранения и охватывает историю русского изобразительного искусства с X по XXI век.

Возможности виртуального музея сыктывкарцам продемонстрировала специалист по научно-просветительской деятельности проекта Вероника Абашина. По ее словам, современные технологии позволяют не только виртуально побродить по залам дворцов Русского музея, но и заглянуть в глубины картины, узнать ее историю. Возможности технологии таковы, что можно посмотреть гораздо больший процент экспонатов, чем тот, что зритель видит в реальной экспозиции.

– Зачастую на масштабном полотне в зале музее сложно разглядеть детали картины, – отметила Вероника Абашина. – А для проекта сделали детальные снимки картин, и сейчас при увеличении можно разглядеть даже то, что глазу не заметно. Виртуальные путешествия по Русскому музею не менее увлекательны, чем реальные.

Как добавила Вероника Абашина, сыктывкарский филиал, возможно, стал последним на ближайший период. Сейчас сотрудники музея намерены больше уделять внимания качественной стороне деятельности своих филиалов.

Ознакомиться с шедеврами Русского музея можно на большом экране, а также заглянуть в дворцовые залы через монитор и совершить индивидуальные прогулки. Совсем недавно в этом же зале галереи открылось виртуальное представительство Государственного музея истории религии (Санкт-Петербург). И сейчас выставочный зал вмещает сразу два виртуальных музея.

Содержательным наполнением центров является медиатека, включающая более четырех сотен мультимедийных программ и фильмов Русского музея, которые передаются в учреждения культуры и образования.

Открытие виртуального филиала Русского музея в Национальной галерее Республики Коми прошло при поддержке ПАО «Ростелеком».

Артур АРТЕЕВ

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