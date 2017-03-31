Общественники разобрали экологическую ситуацию в Коми

Главным источником загрязнения воздуха в городах является автомобильный транспорт. Об этом заявил начальник регионального управления Роспотребнадзора Александр Рымарь на прошедшем 30 марта пленарном заседании Общественной палаты республики, посвященном экологическим проблемам Коми.

По словам представителя Роспотребнадзора, по качеству питьевой воды Коми отнюдь не худший регион. В целом по республике благодаря модернизации водоочистительных сооружений специалисты отмечают даже стойкую тенденцию к улучшению качества воды: за последние годы показатели качества воды выросли с 93 до 95 процентов. Хотя еще есть отдельные районы, в частности Усть-Вымский и Ухтинский, где питьевая вода не соответствует установленным нормам.

А вот состояние атмосферы оставляет желать лучшего. Самым неблагополучным городом в Коми в плане загрязненности воздуха является Сыктывкар. По данным ГИБДД республики, число автотранспортных средств с каждым годом растет. В 2016 году из 94 377 единиц транспорта, стоящего на учете в Сыктывкаре, 77 849 составляли частные легковые авто.

О сложностях с переработкой отходов лесопиления рассказал гендиректор Союза лесопромышленников республики Анатолий Байбородов. По его словам, сегодня в Коми нет четко выработанной действенной системы переработки отходов промышленного лесопиления. О масштабности этой проблемы говорят цифры. В Коми ежегодно предприятиями перерабатывается около одного миллиона кубов леса. Половину из этого объема составляют отходы лесопиления. Переработкой древесных отходов в республике занимаются 14 предприятий, которые изготавливают пеллеты и опилки. Мощности этих предприятий очень невелики: ими перерабатывается в среднем около 250 тысяч кубов в год.

Эта проблема поднималась совсем недавно в Госсовете, однако, по мнению Анатолия Байбородова, разговор на круглом столе получился однобокий и ни к чему конкретному не привел. Как отметил гендиректор Союза лесопромышленников, «Коми тепловую компанию» постоянно призывают к тому, чтобы она старалась максимально переводить на древесные отходы котельные в лесных районах. Но это не везде возможно. А поскольку тепловая компания не может переработать все отходы, необходим комплексный подход к проблеме их утилизации.

– Можно использовать мировой опыт, а можно догадаться и самим, что отходы лесопиления вполне можно использовать в сельском хозяйстве: зимой опилки подсыпать в стойла к животным, а весной выносить их вместе с навозом на поля. Это же прекрасное удобрение, – поделился своими соображениями докладчик. – Кроме того, в сельской местности опилками можно делать ямочный ремонт. Если сверху их залить специальным составом, то без доступа воздуха они очень долго не гниют. Распиленные чурбачки можно использовать для оформления дорожек, они прекрасно смотрятся.

По мнению докладчика, в республике нет единого координатора в переработке древесных отходов. В прошлом году была разработана и утверждена дорожная карта, но это только декларация, в которой говорится лишь о том, сколько до 2021 года в Коми планируется построить перерабатывающих заводов и сколько нужно перевести под выпускаемое ими древесное топливо котельных.

– Там ни слова не сказано, откуда брать на эти цели деньги и какая реконструкция будет проводиться. Нужен проект. Тогда до 60 процентов этих отходов мы сможем использовать для нашего хозяйства, – подытожил свое выступление Анатолий Байбородов.

О новой разработке ученых – нетоксичном, экологически безопасном препарате по борьбе с борщевиком рассказала старший научный сотрудник Института химии Коми научного центра УрО РАН Татьяна Хуршкайнен. Препарат «Вэрва-ель» апробируется уже давно и дает прекрасные результаты. Правда, стоит он недешево. К тому же эффект будет только при условии, если к борьбе с этим зеленым монстром подключатся не только сельхозпредприятия, но и все частники в деревнях и дачники. Новым пестицидом в зале тут же заинтересовались.

Заместитель главы администрации Усть-Куломского района Василий Бадьин высказал свои соображения по поводу несанкционированных свалок. Он предложил разделить их на те, которые возникли спонтанно, и на те, которые местное население организовало самопроизвольно. Стихийные он предложил ликвидировать, а те, что стали для населения привычными, – легализовать. Но, поскольку легализация свалок потребует немалых средств, которых в бюджете района просто нет и надежды откуда-то получить их – тоже, то представитель районной администрации предложил эти свалки легализовать по упрощенной схеме. Например, снизить для них санитарные нормы.

Представитель прокуратуры с таким предложением не согласился, так как это противоречит закону, а нормы должны быть едины как для новых, так и для старых свалок. Как выход прокурор предложил создание в республике типового проекта для свалок. Это позволит сэкономить средства на разработке документации.

Что касается в общем экологической ситуации по республике, то Роман Полшведкин назвал ее стабильной. По данным министерства, очаги напряженности связаны в основном с техногенными факторами. На этот год все крупные предприятия сформировали свои природоохранные программы и представили их в минпром.

В ходе совещания обсуждались также проблемы раздельного сбора мусора, утилизации ТБО, лесовосстановления, экологического просвещения. По итогам пленарного заседания были разработаны резолюция и рекомендации правительству республики, Общественной палате и органам местного самоуправления.

Галина ГАЕВА

Фото БНК