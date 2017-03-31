К паводку подготовились

Готовность сил и средств министерств и ведомств региона к прохождению паводка обсудили на плановом заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, прошедшем 31 марта. Судя по докладам представителей муниципалитетов, где в прошлом году из-за половодья возникли проблемы, «работа над ошибками» сделана в полном объеме.

По данным руководителя ЦГМС Коми Олега Козела, ледостав в этом году ниже нормы, а значит, меньше вероятность заторов. Вскрытие рек в основном ожидается в обычные сроки, но возможно и опережение графика на несколько дней. По мнению специалиста, надо готовиться к ледовому затору в районе деревни Леждуг и села Ермица Усть-Цилемского района, вероятность возникновения его равна ста процентам.

Представители МЧС Коми рекомендовали руководству муниципалитетов уже сейчас обратить особое внимание на создание запасов продовольствия, медикаментов и горючего в населенных пунктах, которые окажутся отрезанными от «большой» земли.

Людмила ВЛАСОВА

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