Уважаемые работники геологоразведочной отрасли, дорогие ветераны!

Рад поздравить вас с профессиональным праздником – Днем геолога!

Люди вашей профессии во многом определили развитие экономики нашего региона. Благодаря прежде всего вашему труду Республика Коми – это крупный добывающий регион.

Именно геологи положили начало освоению северных территорий, на месте открытых вами месторождений выросли новые поселки, города, крупные промышленные предприятия. Роль геологоразведки в развитии нашей республики очень велика и сегодня, ваш труд является востребованным и уважаемым в обществе.

Ваша профессия окутана ореолом романтики. Но насколько тяжел и труден путь геолога, в каких суровых природных и бытовых условиях, вдали от дома и родных вам приходится работать и чем жертвовать ради новых открытий, знаете только вы и ваши близкие. Спасибо за ваш трудовой подвиг, за профессионализм и целеустремленность, за терпение и упорство, за сохранение традиций и верность избранному пути.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, надежного семейного тыла, веры в свои силы и общее дело, новых открытий, пусть интуиция и удача никогда вас не подводят!

Глава Республики Коми Сергей Гапликов