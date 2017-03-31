Новый импульс развития Арктики

Более тысячи человек – ученых, государственных деятелей, представителей бизнеса из 14 государств собрал Международный арктический форум «Арктика – территория диалога», который прошел в Архангельске. Республику Коми в масштабном мероприятии представлял глава региона Сергей Гапликов.

Одним из главных мероприятий форума стало заседание госкомиссии по вопросам развития Арктической зоны страны на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. При этом особое внимание уделили развитию опорных зон: кадровому, научному и промышленному потенциалу для решения задач освоения Арктики, повышению экологической ответственности участников этого процесса, реализации социальных программ и проектов в регионах, относящихся к арктической территории России.

Основу деловой программы составили девять секций по истории, экологии, современной энергетике, передовым технологиям, развитию крупных международных проектов, повышению привлекательности Арктической зоны и другим темам.

В интервью агентству ТАСС глава Коми рассказал о перспективах развития Воркуты и окружающих ее районов, которые пока еще не включены в Арктическую зону:

– У правительства республики есть понимание перспектив угледобычи в Воркуте, эти материалы представлены и в правительство России. Существующие в заполярном моногороде мощности будут загружены еще не менее 50 лет. Сегодня активно прорабатывается дальнейшая стратегия угледобычи в Воркуте, в этой работе самое активное участие принимают компании, на чьем балансе находятся разрабатываемые и перспективные участки угольных месторождений. При более высокой потребности на мировых рынках в наших марках углей – а в Воркуте добываются преимущественно ценные породы коксующегося угля, используемого в металлургии, его можно более активно добывать и открытым способом.

Сергей Гапликов сообщил, что правительство Коми продолжает работу по включению в Арктическую зону приполярной Инты, Усинска и Усть-Цилемского района. Эти муниципалитеты расположены по линии Северного полярного круга, в зоне распространения многолетней мерзлоты, и значит, с полным правом могут быть отнесены к арктическим территориям.

По мнению главы Коми, это жизненная необходимость, поскольку расширение Арктической зоны позволит обеспечить единство природно-хозяйственных систем – угольной, горнорудной, нефтегазовой промышленности, транспортной инфраструктуры, а также северного оленеводства, добиться улучшения качества жизни местных жителей, снизить социальную напряженность и стабилизировать численность населения.

В рамках работы форума прошло обсуждение реализации железнодорожной магистрали «Белкомур». Тему затронули на заседании межправительственной комиссии Россия – Китай с участием зампреда правительства страны Дмитрия Рогозина и вице-премьера Госсовета КНР Ван Яна. Стороны пришли к мнению о необходимости дополнительной проработки проекта в профильных министерствах России и Китая и оценки грузовой базы железнодорожной магистрали.

Глава Коми подтвердил актуальность строительства железнодорожной магистрали для развития действующих и создания новых производств в республике и по всей линии дороги:

– Понимание перспективности проекта «Белкомур» у всех участников проекта абсолютно одинаковое. Могу сказать, что такая долгоиграющая ситуация с оценкой «Белкомура», его перспектив заставляет нас и всех участников проекта более активно двигаться в направлении его практической реализации, более существенно подбирать доказательную базу, подтверждать эффективность проекта для страны.

Затраты на проектирование, строительство и реконструкцию магистрали оцениваются в 327,5 миллиарда рублей. Потенциальный инвестор проекта – китайская компания Poly Group. Возвратность инвестиций будет осуществляться за счет провозной платы за грузы, которые пойдут по железнодорожной магистрали, а на первом этапе – за счет бюджета.

Также на полях международного арктического форума республика презентовала проект создания трансарктической волоконно-оптической линии (ВОЛС) по берегу Северного Ледовитого океана с отводами на населенные пункты и порты приарктической зоны с целью обеспечения связью транспортной инфраструктуры.

Реализация проекта позволит сформировать кратчайший маршрут для транзита межконтинентального телекоммуникационного трафика, тем самым достичь кумулятивного эффекта для развития Арктики, экономики и обороноспособности России.

Ранее эту идею поддержал полномочный представитель президента в СЗФО Николай Цуканов, который посетил 19 марта с рабочим визитом Воркуту и провел совещание по вопросам ее развития. На форуме проект вызвал интерес у президента Финляндии Саули Ниинистё.

В последний день работы арктического форума участие в нем принял президент России Владимир Путин. Выступая на пленарном заседании, лидер страны дал ряд поручений по комплексному развитию Арктики.

– Глава государства четко дал понять, что за Арктикой не только будущее Российской Федерации, но и будущее мировой экономики, учитывая огромные запасы сырья, сконцентрированные в этом регионе. И экономическая программа развития Арктики, включающая более 150 проектов, – лучшее тому подтверждение. При этом было отмечено, что первоочередная поддержка будет оказана проектам, дающим синергетический эффект развития и арктических регионов, и всей России в целом, – отметил Сергей Гапликов, комментируя выступление Владимира Путина. – Проекты, в которых Коми принимает участие и которые предложены для развития Арктики, предполагают активное межрегиональное взаимодействие. Мы продолжим эту работу, понимая, что за ней мощный экономический эффект для многих регионов как Северо-Запада России, так и всех опорных арктических зон страны.

Подготовила Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru