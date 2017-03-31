Предпринимателей Коми будут лелеять и пестовать

Муниципалитеты должны изменить свое «прохладное» отношение к малому и среднему бизнесу

Перевод с республиканского на муниципальный уровень государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), смысл которого заключался в максимальном приближении адресной помощи бизнесу, пока не дает ожидаемого эффекта. Муниципалитеты не заинтересованы в развитии МСП, а сами предприниматели зачастую не знают о существующих формах поддержки. Почему так происходит и как помочь малому и среднему бизнесу, разбирались участники состоявшегося 30 марта заседания президиума Госсовета Коми.

Доклад с подробными выкладками по теме представила министр экономики республики Марина Анисимова. По данным минэка, в Коми на декабрь 2016 года числилось около 23 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 120 средних предпринимателей, более тысячи малых и больше 22 тысяч индивидуальных предпринимателей. Доля МСП в экономике региона невелика – немногим более 17 процентов, а в производственном секторе – всего восемь процентов. Оборот продукции и услуг МСП по сравнению с позапрошлым годом снизился на 12,3 процента и составил 207,6 миллиарда рублей. Впрочем, отрицательная динамика зафиксирована в целом по стране. На 10 процентов снизилась доля занятых в малом бизнесе. Тем не менее объем инвестиций МСП в основной капитал возрос почти на 30 процентов и соответственно увеличились налоговые поступления.

Среди главных проблем этого сектора Марина Анисимова назвала низкую заработную плату – на малых предприятиях она составила 26,9 тысячи рублей, что на 38 процентов ниже среднего заработка по республике (43 тысячи рублей). Тяжким бременем на малый и средний бизнес также ложится нагрузка, связанная с «северными льготами», снижается уровень софинансирования из федерального бюджета.

Почти 70 процентов МСП сосредоточены в городских округах. В семи муниципалитетах – Инте, Койгородском, Сысольском, Троицко-Печорском, Удорском, Усть-Вымском и Усть-Цилемском районах вообще нет предприятий среднего бизнеса.

В прошлом году местные бюджеты на поддержку малого и среднего бизнеса получили 93,6 миллиона рублей. Помощью в виде грантов, возмещения затрат на уплату лизинговых платежей и процентов по кредитам, а также на приобретение оборудования воспользовались 252 получателя. Причем 56 процентов поддержки досталось предпринимателям Сыктывкара, Сыктывдинского и Усть-Куломского районов.

Как было отмечено, далеко не во всех муниципалитетах были доступны все формы господдержки. К примеру, в 10 муниципальных образованиях не работает механизм возмещения затрат на уплату лизинговых платежей, в 17 не возмещаются затраты на уплату процентов по кредитам.

– Ко мне поступали такие обращения, – подтвердил уполномоченный по правам предпринимателей в Коми Игорь Бобков. – Бизнесмены спрашивали: «Нам что, в соседний район придется переезжать, чтобы получить поддержку по кредиту?»

Бизнес-омбудсмен назвал еще несколько факторов, тормозящих развитие малого и среднего бизнеса. Например, предпринимателям стал неинтересен такой вид имущественной поддержки, как выкуп помещения, которое они арендовали у муниципалитета в течение определенного времени. Раньше, по словам Игоря Бобкова, выкупали площади много и охотно, существенно пополняя муниципальную казну и развивая инфраструктуру населенных пунктов. А сейчас на всю республику одна заявка. Причина в том, что выросла кадастровая стоимость недвижимости, и, по всей видимости, арендная плата стала выгоднее налога на недвижимость. Точно так же де-факто не работает закон о «нулевой ставке», освобождающий от налогов начинающих предпринимателей.

– Либо он неинтересен бизнесу, либо бизнес о нем не знает, – предположил Игорь Бобков.

Он обратил внимание участников заседания и на данные, которые услышал от руководителей кредитных организаций. Банкиры в один голос заявляют, что на счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в банках региона скопились огромные суммы – на декабрь 2016 года было 14 миллиардов, сейчас 19 миллиардов рублей.

– Это говорит о том, что заработанные деньги предприниматели никуда не вкладывают, держат в кубышке, поскольку не чувствуют уверенности в завтрашнем дне, – сделал вывод бизнес-омбудсмен.

Завершая свое выступление, Игорь Бобков отметил, что количество жалоб в его адрес от предпринимательского сообщества увеличилось на 20 процентов.

В прошлом году было 150, в этом уже 186, около 40 процентов – это жалобы на муниципальные органы власти.

– Я не говорю, что все зло в муниципалитетах. Но за прошлый год мы потеряли почти 450 индивидуальных предпринимателей. В этом году ситуация не улучшилась. Боюсь, что еще потеряем процентов 20. Сегодня муниципалы должны за руку водить предпринимателей, надо за каждого бороться, ведь он создал рабочее место, платит налоги и кредиты, производит продукцию и оказывает услуги. Мы должны каждого лелеять и пестовать, – заключил уполномоченный по правам предпринимателей в Коми.

Между тем, как сообщила министр экономики Марина Анисимова, в этом году у предпринимателей Коми появится больше возможностей для развития бизнеса. С января 2017 по март 2019 года в республике реализуется новый приоритетный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной занятости». Его цель – обеспечить занятость порядка 13,2 тысячи человек в субъектах малого бизнеса и оказать помощь 6,8 тысячи предпринимателей.

Проект реализуют по двум направлениям: поддержка монопрофильных муниципальных образований (она составит 22,9 миллиона рублей, из которых 21,5 миллиона пойдет на субсидирование части затрат по уплате лизинговых платежей, 1,4 миллиона – на субсидирование процентной ставки по кредитам) и поддержка муниципальных программ по развитию малого бизнеса, на софинансирование которых будет направлен 21 миллион рублей.

Галина ВЛАДИС