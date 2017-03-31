Новичков обязали ездить со специальным знаком

Правительство России обязало водителей со стажем менее двух лет прикреплять соответствующий знак на автомобиль. Также новичкам за рулем запретили буксировку других автомобилей, а начинающим мотоциклистам – перевозку пассажиров. Постановление об ограничениях опубликовано на сайте правительства страны.

Новые правила призваны снизить уровень аварийности с участием водителей-новичков. Впрочем, по данным, предоставленным региональным управлением ГИБДД, в Коми количество ДТП по вине начинающих водителей и так снижается: в 2016 году на дорогах из-за действий новичков за рулем случилось 129 происшествий (в 2015 – 153), погибли четыре человека (в 2015 – девять), травмы получили 178 человек (в 2015 – 208).

Исполняющий обязанности начальника госавтоинспекции Андрей Перловас пояснил, что установка специального знака в виде желтого квадрата с черным восклицательным знаком на транспортное средство, которым управляет начинающий водитель, предусмотрена правилами дорожного движения давно, а вот ответственности за отсутствие этого знака не было. По постановлению правительства такая ответственность установлена – штраф в 500 рублей.

По мнению Андрея Перловаса, запрет для новичков перевозить пассажиров на ​мотоциклах, мопедах и мотороллерах положительно скажется на обстановке на дорогах.

Кроме того, Андрей Перловас отметил, что по постановлению правительства наказание в виде штрафа в 500 рублей предусмотрено не только за отсутствие знака «начинающий водитель», но и за неустановку других знаков: «шипы», «опасный груз», «ограничение скорости», «перевозка детей», «глухой водитель» и ряда других.

Людмила ВЛАСОВА

Фото gazeta.ru