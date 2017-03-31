Новичков обязали ездить со специальным знаком

31.03.2017   Авто, Общество   Комментариев нет

Правительство России обязало водителей со стажем менее двух лет прикреплять соответствующий знак на автомобиль. Также новичкам за рулем запретили буксировку других автомобилей, а начинающим мотоциклистам – перевозку пассажиров. Постановление об ограничениях опубликовано на сайте правительства страны.

Новые правила призваны снизить уровень аварийности с участием водителей-новичков. Впрочем, по данным, предоставленным региональным управлением ГИБДД, в Коми количество ДТП по вине начинающих водителей и так снижается: в 2016 году на дорогах из-за действий новичков за рулем случилось 129 происшествий (в 2015 – 153), погибли четыре человека (в 2015 – девять), травмы получили 178 человек (в 2015 – 208).

Исполняющий обязанности начальника госавтоинспекции Андрей Перловас пояснил, что установка специального знака в виде желтого квадрата с черным восклицательным знаком на транспортное средство, которым управляет начинающий водитель, предусмотрена правилами дорожного движения давно, а вот ответственности за отсутствие этого знака не было. По постановлению правительства такая ответственность установлена – штраф в 500 рублей.

По мнению Андрея Перловаса, запрет для новичков перевозить пассажиров на ​мотоциклах, мопедах и мотороллерах положительно скажется на обстановке на дорогах.

Кроме того, Андрей Перловас отметил, что по постановлению правительства наказание в виде штрафа в 500 рублей предусмотрено не только за отсутствие знака «начинающий водитель», но и за неустановку других знаков: «шипы», «опасный груз», «ограничение скорости», «перевозка детей», «глухой водитель» и ряда других.

Людмила ВЛАСОВА

Фото gazeta.ru

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