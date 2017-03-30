31 марта в Ухте стартует IV этап Кубка мира-2017 по полиатлону. Предыдущие этапы состоялись в Белоруссии, Казахстане и Эстонии. Планируется, что в состязаниях примут участие 80 представителей 15 государств.

В соответствии с соревновательной программой IV этапа Кубка мира по полиатлону, 31 марта, с 09:00, в УСК «Буревестник» начнутся соревнования по пулевой стрельбе. В 15:00 там же состоится торжественное открытие соревнований. 1 апреля, с 09:00 до 15:00, в УСК «Буревестник» пройдут соревнования по силовой гимнастике. 2 апреля, в 10:00, на лыжной базе «Сияние Севера» в поселке Шудаяг стартуют состязания по лыжным гонкам. В 17:00 — награждение победителей соревнований, торжественное закрытие (УСК «Буревестник»).