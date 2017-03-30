Правительство Коми продолжает работу по включению Инты, Усинска и Усть-Цилемского района в Арктическую зону России

Экспертные оценки федерального правительства по этому вопросу ожидаются к середине этого года, сообщил в интервью ТАСС глава республики Сергей Гапликов в ходе Международного арктического форума в Архангельске. Расширение Арктической зоны за счет включения в нее Инты, Усинска и Усть-Цильмы позволит обеспечить единство природно-хозяйственных систем (угольной, горнорудной, нефтегазовой промышленности, транспортной инфраструктуры, а также северного оленеводства) не только Республики Коми, но и соседних арктических регионов Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также позволит добиться улучшения качества жизни местного населения, снизить социальную напряжённость и стабилизировать численность населения.



— Мы получили ответ от Минэкономразвития России, что в рамках концепции пространственного развития, которая готовится, будут внедрены соответствующие критерии (по уточнению границ Арктической зоны) и будет проанализирован годичный статистический учёт. Раньше это было, потом в 1990-е годы мы это потеряли. Вопрос требует осмысления. Экспертные изучения, оценки, рекомендации мы получим примерно к середине года, это ляжет в основу доработки концепции пространственного развития, а в первом квартале следующего года её планируется представить президенту на утверждение, — заявил Сергей Гапликов. — Работа в этом направлении — это и дань историческому опыту, исторической справедливости, когда люди, столько лет проживая бок о бок, сейчас обделены. Последние разработки в этом плане — основы государственной региональной политики, утверждённые Президентом в январе, в которых заложено все, чего мы многие годы добивались: территориальные особенности регионов, природно-климатические, удалённость, труднодоступность, состояние инфраструктуры — это всё теперь при определении размера помощи со стороны федерального бюджета должно учитываться.

Ранее правительство Коми направило в Минэкономразвития Российской Федерации и в аппарат полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе предложения по уточнению южной границы Арктической зоны страны с обоснованиями включения в ее состав Инты, Усинска и Усть-Цилемского района.

Данные муниципалитеты расположены по линии Северного полярного круга, в зоне распространения многолетней мерзлоты, что в мировой практике является одним из важнейших факторов отнесения к арктическим территориям, сопряжены с территориями, уже вошедшими в состав Арктической зоны — с Воркутой и Ненецким автономным округом.