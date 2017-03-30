«Белкомур» остается одним из опорных проектов в российской Арктике

Глава Коми Сергей Гапликов подтвердил актуальность строительства железнодорожной магистрали для развития действующих и создания новых производств в республике и по всей линии дороги.

— Понимание перспективности проекта «Белкомур» у всех участников проекта абсолютно одинаковое. Мы, как говорит современная молоджь, на одной волне, — отметил Сергей Гапликов в ходе Арктического форума в Архангельске. — Могу сказать, что такая долгоиграющая ситуация с оценкой Белкомура, его перспектив, заставляет нас и всех участников проекта более активно двигаться в направлении его практической реализации, более существенно подбирать доказательную базу, подтверждать эффективность проекта для страны.

Обсуждение реализации железнодорожной магистрали Белкомур прошло на полях Арктического форума в Архангельске в рамках межправительственной комиссии Россия — Китай с участием заместителя председателя правительства страны Дмитрия Рогозина и вице-премьера Государственного совета Китайской Народной республики Ван Яна. Стороны пришли к мнению о необходимости дополнительной проработки проекта в профильных министерствах России и Китая, и оценки грузовой базы железнодорожной магистрали.

Проект «Белкомур» предполагает строительство железнодорожной ветки Пермь (Соликамск)-Сыктывкар-Архангельск. Общая протяженность дороги составит 1147 километров. Новая железная дорога позволит существенно сократить плечо доставки грузов с Урала и из Сибири, а также улучшит условия для создания новых и развития действующих предприятий на всём протяжении дороги — до 45 тысяч новых рабочих мест. Собираемость налогов на разных уровнях предполагается увеличить более чем на 1,2 триллиона рублей. Кроме того, Белкомур окажет значительное влияние на развитие транспортной инфраструктуры Поморья и развитие Северного морского пути.

Затраты на проектирование, строительство и реконструкцию Белкомура оцениваются в 327,5 миллиарда рублей. Потенциальный инвестор проекта — китайская компания Poly Group. Возвратность инвестиций будет осуществляться за счет провозной платы за грузы, которые пойдут по Белкомуру, а на первом этапе — за счет бюджета.