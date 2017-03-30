Депутат Госдумы Иван Медведев поможет продвинуть на федеральном уровне проект строительства школы в Прилузье

Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи парламентария с исполняющим обязанности руководителя администрации района Еленой Нестерюк в рамках рабочей поездки депутата в Прилузье 29 марта.

Иван Медведев положительно оценил намерения администрации района решить проблему школы села Объячево: дети учатся в две смены, так как учебное заведение, рассчитанное на 400 детей, вынуждено принимать сегодня 1200 человек.

— Чтобы попасть в федеральную программу на 2019 год, необходимо до конца марта 2018 года подготовить все необходимые документы. Сейчас проект нового здания школы, который мы хотим реализовать, проходит государственную экспертизу, есть средства для проведения территориального планирования, готовится пакет документов для включения в инвестиционную программу Республики Коми, — проинформировала депутата Елена Нестерюк.

Новая школа рассчитана на 600 учащихся среднего и старшего звена, с условиями доступности для людей с ограниченными возможностями. Трехэтажное здание с привлекательными цветными фасадами и витражами будет включать в себя учебный и общешкольный блок с профильными кабинетами, актовым и спортивным залами, библиотекой, медицинским кабинетом и столовой. У школы будет свой стадион.

Как подчеркнула Елена Нестерюк, ежегодно число обучающихся в районном центре растет, и приоритетная задача – модернизация образовательного процесса и работа школы в режиме одной смены. Иван Медведев заверил руководителя района, что окажет содействие в данном вопросе.